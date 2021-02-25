泰航去年虧損364億連蝕8年　面臨除牌危機

新冠肺炎疫情重擊全球航空業，一年過後仍有許多航空公司處危機當中。外媒報道，泰國航空國際集團(Thai Airways International)今日(25日)發布的數據顯示，去年虧損再度擴大至歷史新高，致令其股票今日停牌，並有可能被除牌。

報道指出，泰航交給泰國證交所的文件出，公司淨虧損從前年的120億泰銖(約31億港元)，擴大至1,412億泰銖(約364億港元)，虧損包括近920億泰銖(約237億港元)的員工離職計劃一次性費用，以及飛機、零件、其他資產減值損失。據泰國證交所數據，這是該公司有史以來最大的年度虧損，營收則下跌73.8%至483億泰銖(約124億港元)。

泰航自2013年開始每年均錄得虧損，目前正準備於3月2日前向曼谷破產法院提交債務重整計劃，希望能降低規模3,367億泰銖(約869億港元)的債務、重新錄得盈利。該航空公司已經作出裁員，並出售某些部門股份，且向大眾開放飛行模擬器等，祈能產生更多收入。

報道引述泰航的聲明指，預計今年上半年業績會比去年同期改善，但仍將是負面。泰國雖然放寬外國遊客限制，但強制性兩周隔離、新一波感染仍使大多數遊客卻步。疫苗廣泛供應將是恢復旅行需求的關鍵，這是影響其他國家出入境限制、增加遊客旅行信心的重要因素。

泰航股價今年上升29%，惟今日停牌，因泰國證交所考慮是否因負資產而將該公司除牌，並將於7日內決定，或於3月7日前將該公司除牌。