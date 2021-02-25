【產經直播】港股已跌定？
2021年02月25日 16:05
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港股近期表現反覆，周四(25日)期結日反彈，一度升735點，最終升355點，收報30,074點。市況未明買貨要審慎？舊經濟股更值博？當中滙豐控股(00005)反彈逾3%，相反今日出業績的渣打(02888)，雖然恢復派息及重啟回購計劃，但股價仍跌2%，金融股中滙控實在不二之選？
內房股炒上，有內媒報道，內地對全國22個重點城市地皮實行集中拍賣住宅用地，不過中央向來不贊成炒樓炒房，這輪內房股上升反而是逃生機會？
另外，吉利汽車(00175)近期消息一個接一個，即市一度彈近5%。公司與富豪汽車合併一事，兩公司會繼續保持獨立公司架構，僅從自動駕駛、電氣化等業務合併或合作，孰好孰壞？至於公司高層於投資者會議表示，不排除純電動業務分拆的可能性，消息對股價起到幾大支持？
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