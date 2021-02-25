金價曾失守1790美元 道期做好
2021年02月25日 16:11
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美匯指數反覆處90.05；港匯高見7.7536；離岸人民幣(CNH)報6.4511；美元兌日圓企106.03；歐元報1.2182；英鎊回落至1.4133。金價低見1,789美元。布油升至67.5美元，紐油處63.62美元。道指期貨升69點。
●市後關注點
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第四季國內生產總值(GDP)；美國1月耐用品訂單
-23:00 美國1月待完成房屋銷售
●恒生指數全日收報30,074點，升355點或1.2%。國企指數收報11,717點，升207點或1.8%；科技指數升135點或1.45%。主板成交2,568億港元。內房股集體爆升，港交所再跌1.76%，滙豐升3.36%，渣打績後跌1.9%。https://bit.ly/3pMBpP6
-渣打去年稅前基本盈利倒退39%，派息9美仙。
-中信証券料港股短期調整後將達到新的平衡。
-中金：港上調股票印花稅直接影響相對有限。
-華泰證券：港增股票印花稅削弱流動性，建議繼續增持中證500。
-羅兵咸永道：港府將來應適度下調股票印花稅率。
●滬綜指收升20點，創業板指跌1%。https://bit.ly/3uv5tCt
●疫情削減需求，埃克森美孚去年油氣儲備減少三成。
●穆迪上調中美經濟增長預測，歐洲下調至3.7%。
●市場發生重大轉變，星級分析員籲留意疫情「震央股」。
●英偉達警告：晶片短缺恐限制產品供應。
●去年逾萬港人移居台灣按年增九成，最愛住邊區？
●內房股大升謎底解開？內地擬調整重點城市供地節奏...
●紫光深陷債務危機，外資警告中國將有更多債券違約。
●滙豐擬未來5年斥資35億美元(約273億港元)壯大亞洲財富管理業務。
●大摩上調恒指年底目標至29,600點。
●福布斯香港富豪榜！李嘉誠重奪首富，身家飆兩成。
●恒隆宣布完成收購美領館壽臣山物業。
●惠譽：維持香港評級及今年經濟增長4%預測不變。