金價曾失守1790美元 道期做好

美匯指數反覆處90.05；港匯高見7.7536；離岸人民幣(CNH)報6.4511；美元兌日圓企106.03；歐元報1.2182；英鎊回落至1.4133。金價低見1,789美元。布油升至67.5美元，紐油處63.62美元。道指期貨升69點。

●市後關注點

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第四季國內生產總值(GDP)；美國1月耐用品訂單

-23:00 美國1月待完成房屋銷售

-渣打去年稅前基本盈利倒退39%，派息9美仙。

-中信証券料港股短期調整後將達到新的平衡。

-中金：港上調股票印花稅直接影響相對有限。

-華泰證券：港增股票印花稅削弱流動性，建議繼續增持中證500。

-羅兵咸永道：港府將來應適度下調股票印花稅率。

●疫情削減需求，埃克森美孚去年油氣儲備減少三成。

●穆迪上調中美經濟增長預測，歐洲下調至3.7%。

●市場發生重大轉變，星級分析員籲留意疫情「震央股」。

●英偉達警告：晶片短缺恐限制產品供應。

●去年逾萬港人移居台灣按年增九成，最愛住邊區？

●內房股大升謎底解開？內地擬調整重點城市供地節奏...

●紫光深陷債務危機，外資警告中國將有更多債券違約。

●滙豐擬未來5年斥資35億美元(約273億港元)壯大亞洲財富管理業務。

●大摩上調恒指年底目標至29,600點。

●福布斯香港富豪榜！李嘉誠重奪首富，身家飆兩成。

●恒隆宣布完成收購美領館壽臣山物業。

●惠譽：維持香港評級及今年經濟增長4%預測不變。