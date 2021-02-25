銀娛第4期物業開幕時間存在未知數

至於有市場分析指，就算計及新冠肺炎疫苗在今年使用，澳門今年賭收只能回復至2019年疫情前約6成。呂氏認為，有關分析低估了澳門博彩業的潛在爆發力，又認為只要大家都注射疫苗、疫情受控，市場一定會回來。

可是由於內地加重對跨境博彩的刑法，呂耀東坦言，對貴賓博彩市場確實有挑戰，但表示，過去10多年，澳門賭業都隨着市場變化而調整。他預測，未來市場將會由中場業務領軍，特別是高級中場，公司將在這方面會有更多的推廣。

主席呂志和則對疫苗有信心，相信政府繼續推廣注射，繼續下去疫情會減少，並在6至7個月後會穩定下來。公司會繼續在大灣區尋找機遇，特別是在橫琴，並透露公司在該地區「已傾咗好多嘢」。

另外，他又提到澳門新賭牌的事宜，認為內地府對澳門博彩業的看法較以往「有多少分別」，希望賭業能夠正常化，加入一家大小娛樂的元素，不能單一靠賭。他又指，公司現在興建的設備都是朝這方向去行。