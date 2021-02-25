散水訊號？大摩與摩通齊籲注意新興市場風險…

投資銀行--摩根大通近日表示，將其在新興市場的貨幣風險評級，由「增持」下調為「持有觀望」，原因是美國10年期公債實質孳利率的上升現象較預期來得早，將使部分新興市場資產承受壓力。

外媒引述摩根大通分析師Jonny Goulden表示，美國預計還會推出更大規模的財政刺激措施，而且公布的數據好於預期，這會使美國10年期公債實質殖利率的升勢提前。美債實際孳息率上升，通常表明市場定價了金融狀況趨緊，這對新興市場資產有負面影響。該行在過去10天裏下調亞洲、歐洲、中東和非洲新興市場的存續期風險，這意味着目前在減持新興市場債券。

另一家投資銀行--摩根士丹利亦認為，新興市場估值特別昂貴，當中只有日本市場估值相對吸引。該行下調南韓及巴西股市評級至「中性」，但上調新加坡股市評級至「增持」。本月初，該行亦曾發表研究報告，羅列MSCI新興市場指數可能已見今年高位的8大原因，分別以下：

● 與MSCI新興市場指數有正面關聯的銅價有調整壓力。

● 四大工業國央行的資產負債表將於下月見頂，按年升約五成，隨後會明顯放緩。

● 美國10年通脹平均於2.8%見頂。

● 該行的流動性指標顯示，中國流動性已由按年增長15%放慢至增長不足5%。

● 美滙指數已止跌。

● MSCI新興市場指數2021及2022年盈利調整已陷入停滯。

● 上月有破紀錄的87億美元資金流入亞洲或新興市場股票基金。

● 南韓股市跑贏MSCI新興市場指數的趨勢已於1月11日完結。