渣打未承諾派息目標　港元拆息料短期難回升

香港市場去年全年稅前基本溢利下跌25.39%，至12.72億美元，仍佔集團逾5成盈利，繼續為集團帶來最大的盈利貢獻。

受疫情及息口大幅下滑影響，香港區營運收入按年下跌7.19%，至34.85億美元。零售銀行分行人流減少是導致收入下降的部分原因，惟零售銀行繼續為香港最大的收入來源。集團數碼交易量上升超過三成，數碼活躍用戶增至逾100萬。

渣打香港區行政總裁禤惠儀料，今年上半年港元拆息仍將偏低，且短時間內未必明顯回升，惟集團在財富管理、新股集資等的非利息收入表現趨好，在疫苗有望廣泛接種提振本港經濟下，有信心今年香港業務錄得正增長。

周三公布的《財政預算案》中提出增加股票印花稅，她表示，市場出現明顯反應實屬正常。香港仍為內地連接國際市場的橋樑，鞏固了本港國際金融中心的地位。