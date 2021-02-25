立白旗下朝雲明起招股　入場費4646元

該公司計劃發行約3.33億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多約30.66億元。所得約20%用於改善研發能力；約20%改善銷售和分銷網絡；約15%用於市場營銷活動；約10%改善全球供應鏈的效率；約10%實施數碼化戰略；約15%用於上游和下游業務的戰略性收購；約10%營運資金及其他一般公司用途。

朝雲集團核心品牌包括家居清潔消毒產品「威王」、殺蟲驅蚊產品「超威」等，立白創辦人陳凱旋、陳凱臣兄弟及配偶合共持有朝雲99%股權。

據初步招股文件，截至2020年9月底止首三季，公司利潤2.05億元人民幣(下同)，按年增長17.39%；撇除一次性的財務影響，經調整利潤2.41億元，按年增加30.65%；收入14.61億元，按年上升16.9%。

值得留意的是，該公司於2017至2019年，合共派息7.403億元，上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%，但不能保證。