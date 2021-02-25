發展商同步啟動開盤攻勢　全方位攻不同客源

大批發展商同步啟動開盤攻勢，令一手樓市氣氛進一步升溫，當中九龍區多個項目蜂擁推售，全方位搶攻不同類型客源，料將推動下月市況更加熱鬧。

新盤Prince Central樓書上網 3月中前開售

九龍區新盤市場熱鬧。新地代理副總經理唐錦江表示，何文田Prince Central的樓書已剛上網，項目提供101伙，實用面積由251至1,351方呎，兩房或以下細單位佔約9成，主要針對收租投資者等客源。項目最快下周開放示範單位及開價，有機會3月中前開售。

新盤GRANDE MONACO首輪銷售暫錄750票登記

市區新盤魚貫登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德GRANDE MONACO本周六(27日)開售，當中以價單形式銷售的88伙，暫已錄得逾750張入票，超額認購逾7.5倍，反應持續理想，周五晚(26日)8時將截止接受認購，稍後將加推單位應市，具有加價空間。他指出，隨經濟復甦，預測今年樓價可升10%。

他指出，配合樓盤提供不少大單位，吸引年輕家庭客入市，項目會所日後提供完善多元化設施，當中包括逾4,300方呎室內、外遊樂空間，包括兒童賽車場及親子烹飪空間等。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市已進入大牛市，2021年樓價有機會上升15%，中原城市領先指數料至6月可望升至190點，至年尾好大機會升至200點，創出歷史高位。該行向項目首5位三、四房戶買家，贈送價值5,000港元球類活動課程優惠。

SEA TO SKY盡推尚餘103伙 平均呎價逾1.8萬元

發展商趁市旺加速推盤。長實地產投資董事郭子威稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY，晒冷盡推尚餘103伙兩房單位的價單，實用面積481至482方呎，折實平均呎價18,225元，折實售價介乎 796.3萬至955.9萬元，呎價16,555至19,832元。該批單位將於本周六開始接受認購。

他指出，項目於新春期間銷情持續，截至周三(24日)共售出1,070伙，套現逾116億元。當中100%可享海景的三、四房戶暫已售出596伙，反映該類單位備受追捧，因此是次壓軸推出項目唯一一批可享海景的兩房戶應市。

富豪‧山峯四房大宅逾5600萬沽 呎價2.66萬

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於周內3度錄得成交，合共套現超過2億元，期望今年再創銷售佳績。項目亦首度開放20號屋予傳媒參觀，屬四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積3,024方呎，花園面積1,834方呎，更設有私家泳池。屋內備有獨立升降機，可直達地庫停車場，天台面積亦達585方呎。

他又稱，今年有機會推出西營盤皇后大道西160號尚瓏、深水埗青山道保育項目、筲箕灣金華街及深水埗海壇街等項目。

尚悅‧天城現樓示範屋接受預約參觀 速錄3,000人睇樓

新界區洋房項目需求殷切。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悦‧天城的現樓示範洋房，周三起接受預約參觀，不足兩天已錄得約3,000組客人參觀，當中部分準買家主動查詢詳情，對樓盤表達興趣。

發展商今亦安排各大地產代理行高層，包括中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、美聯住宅部行政總裁布少明、利嘉閣總裁廖偉強及香港置業新界區董事王品弟等，於現場進行誓師活動。

啟德天寰特色戶連車位4900萬沽出

建灝地產旗下啟德天寰，剛以招標形式沽出低座星寰匯1座5樓、6樓及天台Sky Spa Villa A複式單位，實用面積1,532方呎，屬四房四套及儲物房間隔，平台面積共338方呎，內置樓梯直達478方呎私人天台，連車位成交價合共4,900萬元，呎價約31,984元。

項目開售至今共沽出814伙，連同車位銷售，共套現逾99.6億元，全盤沽出逾99%單位。現時僅剩餘8伙待售，包括1伙標準分層及7伙特色單位。

Silversands連天台特色戶呎售逾2.46萬破頂

而5B座9樓C室連天台特色戶，同為2房間隔，享海星灣海景，成交價1,257.8萬元，實用面積510方呎，另連天台324方呎，呎價24,663元，創項目新高紀錄。項目累售46伙，套現逾3.8億元。

山水盈最後兩伙花園特色戶獲家庭客逾三千萬承接

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，元朗錦田北山水盈連環沽出兩個連花園特色戶，成交價共3,009.8萬元，同類單位已全數沽清。買家為同一組家庭客，其中8座地下A室，實用面積955方呎，花園610方呎，售價1,461.3萬元，呎價15,302元。而8座地下B室，實用面積1,012方呎，花園609方呎，做價1,548.5萬元，呎價15,301元。

項目於2月售出11伙，累沽249伙，合共套現逾30.7億元。由於現時僅餘小量優質單位可售，因此今日更新價單，下月起「印花稅津貼」優惠由6%縮減至4%。