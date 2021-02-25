潘志明：樓市持續回暖　工廈市場漸入佳境

踏入新一年，樓市表現有持續回暖趨勢，工商舖投資市場表現漸入佳境，呎價低水的工廈市場，以入場門檻相宜見稱，加上在活化工廈政策加持下，工商物業前景穩健正面，吸引一眾傳統投資客捧場。惟受疫情影響，早前入市氣氛略見放緩，至近期工廈市場隨大市向上，買賣交投氣氛轉活，因而吸引資深投資客捧場外，更吸引一批新進投資者入市，個別更短線獲利，止賺離場。

資深投資者鄧成波近期頻頻出貨，除了舖位物業外，新近沽出一個工廈單位。該物業位於長沙灣青山道483D至483E號公源商標造織廠低層A室，面積約9,600方呎(未核實)，成交價約4,300萬元，平均呎價約4,479元。土地註冊處資料顯示，鄧成波於2016年10月斥資約3,000萬元買入物業，持貨逾4年易手，帳面獲利約1,300萬元或升值約43%。

此外，市場近期更錄得一宗罕見短線獲利個案，一名投資者於去年9月份以約2,530萬元買入荃灣德士古道220至248號荃灣工業中心11樓9、11、13及15室連兩個車位，單位總面積約9,901方呎(未核實)；該4個單位於今年1月份易手，作價約3,000萬元，新買家為八方雲集國際集團有限公司。今次原業主只放售工廈單位，不足半年帳面獲利約470萬元或18%，還有兩個車位可作自用或長線收租用途。

事實上，活化政策實施多年，已有不少傳統工廈轉為新式工商廈或寫字樓，令舊式工業樓面逐漸減少。而著舊式工廈供應遞減，但個別行業如物流、倉存及食品工場等行業對傳統工廈需求仍然顯著，令工業物業更顯矜罕，支持租售價表現，更令工廈出現有價有市情況。隨近月工商舖市況牛氣沖天，預計工廈物業亦會受惠，在其入場費相宜及需求穩定增長的優勢下，相信會成為入市焦點。

中原(工商舖)董事總經理潘志明