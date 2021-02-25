西九四小龍月內錄22宗買賣　宇晴軒三房降價100萬易手

二手業主趁市旺出貨，市場續錄減價個案。長沙灣宇晴軒三房單位，降價100萬元後，以1,000萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷灣深灣軒2座高層兩個相鄰單位，擁海景，三房間隔連多用途房間，實用面積約966方呎，以月租約42,000元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，雙方議價後以月租約38,000元租出，實用呎租約39.3元，新租客為區內家庭客，業主見租客職業背景專業及良好，故願降價租出單位。

●天后浣沙花園中層5室，實用面積567方呎，兩房間隔，望山景，以922萬元易手，實用呎價16,261元，新買家見低息環境持續，即決定置業為資產增值，原業主於2007年6月以306萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利616萬元，單位升值201%。

●大坑尚巒中層F室，實用面積398方呎，一房間隔，獲區外首置客以約930萬元承接，實用呎價23,367元，原業主於2010年2月以696萬元購入上述單位作投資，持貨11年至今帳面獲利234萬元，期內升值約34%。

●北角富澤花園富嘉閣高層C室，實用面積682方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以約1,210萬元承接，實用呎價17,742元，原業主於2007年12月以500萬元購入，持貨逾13年至今沽出，帳面獲利710萬元，期內升值約1.4倍。

●北角豪廷峯1座中高層A室，實用面積580方呎，兩房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價20,690元，新買家屬於用家，原業主於2014年以968萬元買入，持貨7年帳面獲利232萬元，單位升值約24%。

●西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用面積約490方呎，兩房設計連露台，並以月租17,500元租出，實用呎租約35.7元，業主於2019年5月以約950萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘。

●西灣河鯉景灣觀暉閣低層單位，實用面積約535方呎，兩房間隔，並連一個特大平台，叫價約950萬元，議價後以約928萬元成交，實用呎價約17,346元，新買家為同區客，原業主於2009年4月以約363萬元購入，轉售帳面獲利約565萬元，物業升值約156％。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍2月暫錄約22宗二手買賣，宇晴軒佔6宗，平均實用呎價18,457元，其中6座低層A室，實用面積554方呎，三房間隔，最初開價1,100萬元，現降價100萬元，以1,000萬元易手，實用呎價18,051元，新買家為換樓客。

●長沙灣昇悅居3座頂層戶，實用面積460方呎，兩房間隔，吸引家庭客承接，成交價883萬元，實用呎價約19,196元，原業主於2017年12月以約785萬元購入，是次轉手帳面獲利約98萬元，物業升值約12.5%。

●荔枝角美孚新5期蘭秀道6號頂層單位，實用面積約502方呎，兩房連工人房間隔，日前以655萬元易主，實用呎價約13,048元，屋苑2月累錄約25宗二手買賣，現時約有400個放盤，最低入場費由580萬元起。

●奧運站帝柏海灣1座高層A室，實用面積759方呎，套三房間隔，望內園景及維港景，最初開價1,880萬元，議價後以1,810萬元易手，實用呎價23,847元，新買家為外區家庭客。

●大角咀港灣豪庭3座高層A室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望山景，去年5月中以690萬元放盤，經議價後減價12萬元或約1.7%，至近日以678萬元沽出，實用呎價約20,798元，屋苑2月累錄約20宗二手買賣，現時有約60個單位放售，叫價由630萬元起。

●大角咀港灣豪庭10座高層連天台單位，兩房間隔，實用面積約436方呎，以880萬元放盤約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約72萬元，以約808萬元成交，實用呎價約18,532元，新買家為家庭客，睇樓3次後決定承接。

●何文田京士柏山6座中層B室，實用面積約1,215方呎，套三房連工人套房間隔，近日以3,350萬元沽出，實用呎價約27,572元，上述為項目2月至今首宗二手買賣，新買家購入自用，現時約有11個放盤，最低入場價由3,250萬元起。

●啟德天寰3座高層H室，兩房間隔，實用面積約475方呎，以約19,000元放租半個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元或約16%，以16,000元租出，實用呎租約33.7元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●將軍澳維景灣畔16座低層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔，日前以910萬元沽出，實用呎價約16,576元，屋苑2月錄約19宗二手買賣，屋苑現時有約150個單位放售，入場費由780萬元起。

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新界區

●青衣灝景灣5座低層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔，今年1月底開始放盤，原叫價870萬元，經議價後減價22萬元或約2.5%，近日以848萬元沽出，實用呎價約15,970元，屋苑2月暫錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約16,738元。

●青衣翠怡花園2月錄得8宗成交，包括1座高層C室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價640萬元，新近獲首置人士洽購，最終減價25萬元，以615萬元成交，實用呎價16,849元，該名新買家睇樓一段時間，見樓市暢旺，怕遲買會貴，即承接上址。

●荃灣愉景新城6座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，放盤約6個月，原叫價710萬元，經議價後減價13萬元或約1.8%，至日前以697萬元沽出，實用呎價約14,371元，屋苑2月累錄約12宗二手買賣，目前約有24個二手盤，叫價由720萬元起。

●荃灣萬景峯停車場2樓單號車位，叫價300萬元，放盤一個月無人問津，為把握旺市出貨時機，於是一口價大減40萬元至260萬元，減價不足3小時即獲買家承接。較2019年所錄的348萬元高位，成交價低約25%，新買家為區內資深投資者，以市值月租約5,500元計，租金回報約2.5厘。

●屯門珀御中層J室，實用面積310方呎，開放式間隔，累減15萬元，以485萬元售出，新買購入上址作自住或投資之用，實用呎價15,645元，若以單位現時市值租金大約10,000元計，租金回報率達約2.5厘。

●屯門居屋龍門居9座中層F室，實用面積431方呎，兩房兩廳設計，外區客為鄰近親友居住，方便照顧家人，經議價後，獲減700元，決定10,800元承租，實用呎租為25.1元，若以現時同類型單位銀行估值約447萬元作計算，租金回報率可達2.9厘。

●元朗PARK YOHO Napoli第25B座低層C室，實用面積457方呎，兩房連特色大平台，獲租客以15,800元租入，實用呎租約34.6元，新租客為區內客。

●上水奕翠園8座高層D室，實用面積約1,022方呎，套三房連工人房間隔，近日以1,077萬元沽出，實用呎價約10,538元，新買家為區內客，屋苑現時有約10個單位放售，叫價由980萬元起。

●粉嶺名都2月暫錄約4宗買賣，其中6座低層C室，實用面積454方呎，三房間隔，議價後以570萬元獲承接，實用呎價12,555元，原業主於2014年以380萬元購入，持貨約7年沽出帳面獲利約190萬元，單位升值約50%。

●大埔居屋明雅苑A座高層5室，實用面積363方呎，兩房間隔，開價約500萬元，放盤不足兩星期，議價後以已補價自由市場價483萬元易手，實用呎價13,306元，新買家為上車客，見單位少有放盤，即入市單位自住。

●沙田富豪花園B座中層B室，實用面積725方呎，三房間隔，議價後以865萬元易手，實用呎價11,931元，原業主則於2005年以269萬元購入單位，持貨16年沽出帳面獲利596萬元，單位升值約2.2倍。

●沙田第一城7座低層E室，實用面積504方呎，三房間隔，物業放盤兩個月，原叫價780萬元，其後調整至765萬元沽售，實用呎價15,179元，原業主於2011年2月以343萬元購入上址，持貨10年帳面獲利422萬元，單位期內升值逾1.2倍。

●大圍盛薈3座南翼高層A室，實用面積741方呎，套三房間隔，日前以1,250萬元易手，實用呎價16,869元，原業主則於2011年以778萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約472萬元離場，單位升值61%。

●馬鞍山天宇海3B座低層A室，實用面積763方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價13,106元，原業主於2014年以680萬元購入，持貨7年帳面獲利320萬元，單位升值約47%。

●馬鞍山聽濤雅苑8座高層H室，實用面積804方呎，望園景及海景，單位放盤4個月，原開價1,120萬元，獲買家以1,050萬元承接，實用呎價13,060元，原業主於2013年9月購入，持貨7年多至今轉售，帳面獲利339萬元。

●馬鞍山觀瀾雅軒3座低層D室，實用面積1,113方呎， 三房間隔，望海景，單位連車位開價1,400萬元，放盤半年，經議價後減50萬元，以1,350萬元沽出，實用呎價12,129元。

●馬鞍山翠擁華庭8座頂層戶，實用面積573方呎，兩房間隔，連約141方呎天台，原先開價940萬元，期間累減101萬元或10.7%，獲買家以839萬元承接，實用呎價14,642元，原業主於2006年12月以253萬元購入，持貨逾14年至今沽售，帳面獲利586萬元離場。

●馬鞍山新港城C座中層2室，兩房間隔，實用面積約321方呎，原業主放售單位，吸引同區租客洽商承接，雙方議價後終以617.5萬元成交，實用呎價約19,237元，原業主於2017年2月以約460萬元購入，帳面獲利約157.5萬元，期間物業升值約34.2%。

●西貢蠔涌村雙號村屋上複式戶，五房間隔，望山景，連天台，以1,282萬元獲買家承接，原業主於2013年11月購入，當時作價470萬元，持貨7年多轉售，帳面獲利812萬元，單位期內升值逾1.7倍。