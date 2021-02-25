預算案後東涌住宅續劈價　油麻地舖減1000萬沽

新財政預算案公布後，二手市場買賣續旺。東涌單日再錄至少7宗成交，包括昇薈一個一房單位，日前獲上車客以638萬元購入。

中原曹嘉華表示，東涌2月已錄87宗買賣，上述項目10座低層C室，實用面積445方呎，上月中才叫價660萬元放盤，減價22萬元售出，呎價14,337元。

將軍澳2月至今暫錄約246宗二手買賣，新都城佔25宗。該行柯勇表示，該盤2期8座低層F室兩房戶，以639.8萬元成交，呎價約17,625元。

部分二手樓成交價同時回升。市場消息透露，荃灣立坊高層13室，實用面積約238方呎，獲買家以490萬元購入，呎價約20,588元，為近兩年來重上兩萬元關口。

豪宅成交增多。中原陳家鴻稱，北角賽西湖大廈1座中層B室，叫價2,900萬元放盤，周三當日反價至3,030萬元，仍獲買家追價承接，呎價約26,957元。消息稱，南區松苑低層戶，連租約售6,800萬元，呎價約3.5萬元。另有同一組買家以逾4,900萬元，連購沙田溱岸8號兩個相鄰單位。

此外，拍賣場氣氛活躍。忠誠拍賣推出18項物業拍賣，發言人稱，場上錄得5宗成交，佔4宗為銀主盤，包括土瓜灣傲雲峰5座低層D室，開價600萬元，終以750萬元賣出，呎價約16,199元。

●鄧成波3568萬元賣油麻地砵蘭街地舖

政府撤銷工商舖辣招稅續帶動舖位成交，市場人士透露，由人稱舖王的資深投資者鄧成波或有關人士持有的油麻地砵蘭街地舖，以約3,568萬元易手，持貨近5年帳面獲利約18.9%。

上述舖位為砵蘭街單號A地下，建築面積約1,000方呎，現成交價較原先叫價低逾千萬元或約22%。該舖由點心店租用，月租金約8萬元，租金回報率約2.7厘。

市場消息指，堅尼地城加多近街45至55號地下5個相連舖位，建築面積約2,235方呎，原先連同租約以約5,000萬元放盤，其後累減約1,200萬元或約24%，以約3,800萬元賣出，低市價約一成，呎價約17,000元。該舖每月租金約11萬元，以最新成交價計算，回報率約3.5厘。原業主於2007年11月以合共1,688萬元購入，現帳面獲利約2,112萬元。同時，紅磡黃埔新村地舖，建築面積約960方呎，以約4,458萬元沽出。