美債息逼近1.5厘　道指反覆轉跌　港夜期再失3萬關

美國10年期國債孳息率高見1.498厘．逼近1.5厘關口，其推動了投資者拋售科技股、投入周期性股票的板塊輪動。美股早段反覆向下，道指目前報31,782點，跌178點或0.56%；標指報3,890點，跌34點或0.89%；納指報13,422點，跌175點或1.29%。

港股期指夜市再跌破3萬關，現報29,850點，跌110點，低水224點。

分析師指出，隨着2月中旬以來美債孳息率上升和美元下降，投資者將不得不重新評估過去6至12個月持續盈利潛力最熱門板塊，這將意味科技、醫療保健、通信服務等板塊可能很快失寵。分析同時預期，收益率上升可能會刺激投資者從股票轉向債券。

美國上周首次申領失業救濟人數減少11.1萬人，至73萬人，為近3個月最少，遠少過市場預期的83.8萬人；前周止持續申領人數減少10.1萬人，至441.9萬人，亦少過市場預期的446.7萬人。

【22:30】美債孳息創1年新高，但預期更多刺激措施將令流動性持續充裕，美股道指周四(25日)早段低開後回穩，升23點，至31,984點；標指跌14點，至3,925點；科技股表現遜色，納指跌90點，至13,507點。10年期美債孳息報1.466厘，升7點子。

沉寂一時的美股散戶瘋炒潮再現﹗美國視像遊戲零售GameStop(GME)股價周三尾市再次大爆發，收市飆103.94%，今日早段續漲69.9%至155.82美元。其他在GME挾淡倉事件炒上的股份亦繼續上漲，戲院股AMC再升12.8%至10.26美元；耳筒生產商Koss再升59.5%至29.42美元。

社交網站Twitter計劃2023年底前每日活躍用戶增至3.15億，全年收入最少升一倍，股價漲7.1%至77.07美元。

電子產品零售商百思買(Best Buy)上季每股盈利3.48美元，勝預期，但收入和同店銷售遜預期，股價挫7.3%至105.08美元。

晶片股英偉達截至1月底止第四財季經調整後每股盈利3.1美元，收入漲61%至50億美元，齊勝預期，期內數據中心晶片業務收入跳升97%至19億美元。惟該公司預期今季大部分增長來自遊戲業務，引發數據中心業務增長放慢的疑慮，股價早段挫1.7%至569.6美元。

星級分析員Tom Lee表示，重大的市場輪動正在發生，大型科技股表現將落後對經濟敏感的股份，建議投資者加碼押注處於疫情震央的股份；預期直接受惠於經濟復甦的能源股，將成為大贏家之一。