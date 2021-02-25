【產經評論】內房泡沫白熱化　考驗政策精準度

近日傳來內地擬控制一批重點城市的土地供應，市場認為是穩樓價舉措，帶動在港上市的內房股急飆。其實，是次當局出手的背景，乃房地產企業槓桿高企，債「彈」一個接一個，一旦樓價大跌引爆樓市泡沫，必會危及金融穩定，故須着手調控土地供應節奏，防止企業周轉不靈。故論內房股的基本面，實不見得樂觀，加上土地供應受限，會影響地方政府財政和固定資產投資，誠非甚麼好消息。

鑑於今年人民銀行很大機會推動貨幣政策正常化，加上一眾商品近期價格齊齊飆至多年高位，預示由外地輸入的通脹恐超預期，須提防一旦「收水」步伐被迫過快，屆時利率的變化會拖累樓市，足令經濟形勢大逆轉！

內地經濟在疫下復甦的速度雖較其他主要經濟體為快，但其實自身問題亦多，尤其是債務危機。去年末季，多家大型國企及重點民企出現債務違約事件，惟見官方的處理手法已由過去凡事「包底」，變為選擇性出手，讓部分企業與債權人商議債務重組，顯見債務問題已去到「紙包不住火」的地步，惟有祈求有序疏導，盡量降低對市場所帶來的震盪。

事實上，這些年內地經濟高速發展，很大程度靠「放水」支持，樓市更被形容為「儲水池」，即新增的貨幣供應大多數用於置業，透過升值帶動財富效應，催谷內部需求，例如建築及家電等。小至居民、大至地方政府，都靠土地價格飛升而發大財，銀行更樂於向房地產業放貸，勝在金額夠大且坐享樓價升勢，致令整個金融系統的風險向樓市傾斜。

隨着槓桿不斷加大，弄到至今有上市房企總負債逼近2萬億元人民幣，相等於去年上海經濟總量五成，可以想像房企債務如山，已到了大得不能倒的困局。更有分析指，今年房企須償還的離岸債務總額按年倍增至逾4,000億元，可大部分房企都是10個桶5個蓋，長期靠「債冚債」維持。若非利率低企，大型債災早已爆發。

故見去年內地當局雖然採取相對寬鬆的貨幣政策，來應對全球經濟衰退，但一直未肯放寬樓市調控，更定下房企融資「三條紅線」，嚴控銀行的房貸比重，並抑制投資物業需求。如今更着手控制重點城市土地，既防房企藉炒地融資，亦避免讓資金過度流入樓市，影響實體經濟復甦及金融體系穩定。

簡而言之，內房既不能癲，也須求穩，任何極端走向皆後患無窮，考驗着政策的精準能力。