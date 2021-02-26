新濠博亞年蝕逾98億　憂慮今季仍受累疫情

新濠博亞去年全年總營運收益17.27億美元，按年大跌接近70%，主要原因是新冠肺炎疫情大流行，令旗下賭場曾經停業，而旅客人數也顯著減少，致使公司無論博彩或非博彩業務都轉弱；經調整物業EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)也按年由盈利轉為虧損1.04億美元，單計去年第四季按年跌86.96%至5,341.4萬美元。

業績報告內亦預期，疫情對公司在2021年首季度的營運、財政狀況等都產生重大影響，旗下娛樂場仍然實施的一些衞生措施，或會持續影響客流和消費。

不過，該公司主席何猷龍在業績電話會議中卻對前景顯得較為樂觀，原因是看到今年農曆新年尾聲時的遊客人數回升，而且指出澳門政府亦積極主動地與內地當局商談加快旅澳個人遊和旅行團的審批，因此，他相信未來旅客數字將會有強勁的回升。

隨着新冠肺炎疫苗加快使用，他預期，至今年第二季尾聲時，會開始見到澳門市場業務正常化，並預測在今年尾，除了貴賓業務之外的其他業務都會反彈至接近2019年尾時的情況。

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