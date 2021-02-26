銀娛去年轉蝕39億　股價逆市跌

根據業績公告顯示，銀娛去年錄得博彩及娛樂經調整EBITDA虧損(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)19.92億元，拖累集團錄得經調整EBITDA虧損10.19億元，兩者均按年盈轉虧。去年公司的淨博彩和非博彩收益分別按年挫80.34%和71.36%。當中，貴賓博彩收益跌82.19%至49.1億元；中場博彩收益亦按年顯著跌79.05%至61.29億元。集團主席呂志和對疫苗有信心，認為疫情可在6至7個月後穩定下來，期望公司在下半年可恢復派息。

該公司副主席呂耀東則透露，轄下澳門銀河第三期物業，將於本年下半年陸續開幕。至於第四期，建築工程則正在進行中，預計在兩、三年之內開業。

他又坦言，內地收緊針對跨境賭博的刑法，對澳門的貴賓博彩業務確實帶來挑戰，預料市場未來以中場業務領軍，特別是高端中場。

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