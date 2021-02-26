皇冠珀斯遭澳洲監管禁參與疊碼仔等活動

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，其在當地第二大賭場皇冠珀斯被監管當局下令，不得參與賭業中介人(俗稱疊碼仔)、高級賭客或貴賓賭客活動。

據西澳省博彩及賭注局(GWC)向皇冠發出的嚴格指引，上述賭場除了不准有疊碼仔協助營運之外，公司亦不能按非澳洲居民賭客的投注額多寡而提供回佣、交通、住宿、飲食及娛樂等。

回顧2019年7至12月的上半財政年度，即新冠肺炎疫情未大流行之前，皇冠墨爾本和皇冠珀斯賭場的貴賓博彩收入就分別達2.39億澳元(約14.84億港元)和1,450萬澳元(約8,982萬港元)。

事實上，本財年首6個月，皇冠的業績亦受疫情嚴重影響。根據公司2月18日公布，截至去年12月底止的6個月錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。

期內公司收益按年大跌62.06%至5.81億澳元，當中主要營業場地皇冠墨爾本收益按年勁挫91.9%至9,150萬澳元，經營虧損達1.76億澳元，按年盈轉虧。

該公司近期屢受不利消息困擾，其中，去年11月公司已公布澳洲悉尼的賭場項目，因監管問題而未能如期於去年12月開幕，結果是月初被當地的調查專員評為不適合持有悉尼賭牌。此外，公司的墨爾本賭牌於2023年到期後是否可獲續牌，亦惹起市場關注，因監管機構在去年12月宣布，提早兩年審核公司是否適合持有該賭牌。近日還有前行政總裁Ken Barton等多名董事和高層相繼辭職。

皇冠屢被監管當局調查緣於公司在2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。

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