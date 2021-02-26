《明報》母企世界華文上季盈利銳減近六成
2021年02月26日 00:19
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至2020年12月31日止3個月營業額按年跌44.04%至3,146.3萬美元，純利更按年銳減59.17%至僅138.8萬美元(約1,082.64萬港元)，不派息。
業績公告顯示，世華兩大分部之一的出版及印刷業務，上季營業額按年倒退25.51%至3,143.2萬美元，所有地區一律下滑，其中佔比最大的馬來西亞及其他東南亞國家，營業額按年下挫29.24%至1,987.8萬美元，除所得稅前溢利按年減少65.82%至175.8萬美元。公司指，馬來西亞為遏制新冠肺炎傳播而實施行動管制令，導致大多數企業受影響及削弱零售消費。
期內，香港和台灣的出版及印刷業務之營業額則按年下跌15.47%至966.2萬美元，除所得稅前溢利只有35.6萬美元。北美出版及印刷業務之營業額亦按年倒退29.24%至189.2萬美元，即使受惠於加拿大政府的補助和工資補貼，除所得稅前溢利依然按年減少一半至僅6萬美元。
世華另一分部是旅遊及與旅遊有關服務，上季營業額按年暴瀉99.77%至僅3.1萬美元，並錄得除所得稅前虧損64.5萬美元，按年盈轉虧。
總結截至去年底止的3個季度，世華錄得營業額按年倒退57.13%至8,605萬美元，除所得稅前虧損為352.2萬美元，按年盈轉虧，其中，出版及印刷分部除所得稅前虧損達207.4萬美元，旅遊及與旅遊有關服務分部則錄得相關虧損144.8萬美元。
同系萬華媒體(00426)亦公布，截至2020年12月31日止的3個月業績，錄得營業額按年倒退35.8%至1,342.2萬港元，以及虧損按年擴大1.02倍至165.4萬港元，維持不派息。該公司期內領取香港政府「保就業」計劃資助239.9萬港元作支付部分員工薪金；其月初發盈警時曾指，若扣除上述資助虧損約400萬港元，主因疫情導致香港經濟持續收縮令廣告收入減少。
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