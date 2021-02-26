《明報》母企世界華文上季盈利銳減近六成

業績公告顯示，世華兩大分部之一的出版及印刷業務，上季營業額按年倒退25.51%至3,143.2萬美元，所有地區一律下滑，其中佔比最大的馬來西亞及其他東南亞國家，營業額按年下挫29.24%至1,987.8萬美元，除所得稅前溢利按年減少65.82%至175.8萬美元。公司指，馬來西亞為遏制新冠肺炎傳播而實施行動管制令，導致大多數企業受影響及削弱零售消費。

期內，香港和台灣的出版及印刷業務之營業額則按年下跌15.47%至966.2萬美元，除所得稅前溢利只有35.6萬美元。北美出版及印刷業務之營業額亦按年倒退29.24%至189.2萬美元，即使受惠於加拿大政府的補助和工資補貼，除所得稅前溢利依然按年減少一半至僅6萬美元。

世華另一分部是旅遊及與旅遊有關服務，上季營業額按年暴瀉99.77%至僅3.1萬美元，並錄得除所得稅前虧損64.5萬美元，按年盈轉虧。

總結截至去年底止的3個季度，世華錄得營業額按年倒退57.13%至8,605萬美元，除所得稅前虧損為352.2萬美元，按年盈轉虧，其中，出版及印刷分部除所得稅前虧損達207.4萬美元，旅遊及與旅遊有關服務分部則錄得相關虧損144.8萬美元。

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