東方日報B1：拍賣改革杜絕地王　內房「起」中存憂

經過多輪樓市調控，內房股終迎來曙光，惟喜中存憂！周四(25日)市傳自然資源部的內部文件，指當局擬於22個重點城市進行重大土地供應改革，並限制城市今年「招拍掛」(政府通過招標、拍賣或掛牌方式賣地)活動一年最多進行3次。分析認為，新政若屬實，反映政策導向由「收緊」轉向「中性」，刺激內房股炒起，單計周四市值進帳最多的10家房企已達1,752億元。不過，民眾「送樓」求甩按揭現象趨增，恐成業主斷供、樓市跌價計時炸彈。

據市傳文件，當局要求各地要主動採取有效措施，引導住宅用地市場理性競爭，重點城市要合理安排「招拍掛」出讓住宅用地的時序，實行集中發布土地出讓公告，以及集中組織出讓活動。涉及的22個重點城市，除京上廣深外，還有杭州、廈門、重慶、成都、青島及天津等18個二線城市。

這份重點城市名單雖尚未獲官方證實，但青島已率先列出相關土地市場買賣的新政。鄭州更發緊急通知，部分區域的住宅用地出讓公告改由市局統一組織發布，被視作為新政提前做準備。

一份天津市自然資源和規劃局的通知文件也於市場流傳，指該市「確定於3月、6月、9月中旬，分3批次統一發布住宅用地出讓公告」。

內地強調「房住不炒」，當局除了對高槓桿房企的融資設限，更限制銀行資金流向行業，如今就連土地市場也被規管，何以一眾內房股仍然全線飛升？交銀國際研究部聯席董事謝騏聰指，過去政府一次只拍賣一幅地的方式，對房企、特別是新型發展商而言非常困難，除要解決地域性及團隊不足等問題，「(政府)每推一幅地，房企都要爭，因唔知下次幾時再有地(推出)」，以至地價被推升。

土地集中管理，有助房企獲充裕時間準備及評估項目，不用盲搶，自然令土地市場降溫、地價下降，發展商的盈利空間有望改善。

他相信，當局政策立場正由「收緊」轉向「中性」，而內房股股價較每股資產淨值(NAV)平均折讓高達50至60%，相信再跌空間有限。倘政策中長線仍維持現狀，對內房股有利，看好布局一、二線城市，大規模及「彈藥」足夠的房企。

不過，也有市場分析指，新政影響「熱點城市」的土地供應步伐，若地方政府供應過多土地，市場未必能有效消化，流拍率或因此上升，影響樓價波動。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅認為，房企仍受國策重重困擾，暫以短線反彈看待。

土地供應可由政府主導，惟二手買賣恐成樓市隱憂！事緣內地網上一則「送樓」貼文引發熱議，該業主2016年購入河北省燕郊天洋城約40平方米的住宅單位後，仍有70多萬元人民幣貸款未還清，於是發文「贈送天洋城房產，先到先得，自己(接貨者)還貸款」，希望將層樓「甩手」。

內媒引述當地代理指，無法償還按揭貸款的情況不少，過去亦聞「送樓」例子，但接貨者通常佔不到便宜，因物業大多高於市價，風險相對較高。