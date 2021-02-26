債息急揚引發恐慌！美股道指下瀉逾350點

美國10年期國債孳息率高見1.503厘，其推動了投資者拋售科技股，加大市場壓力，美股周四(25日)大幅下挫。道指最新報31,608點，跌355點或1.11%；標指最新報3,862點，跌63點或1.62%；納指最新報13,262點，跌334點或2.46%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)傳遭美國證交會(SEC)調查，主要關於他早前在社交媒體發表於虛擬貨幣狗狗幣的帖文。另外，早前有報道指，Tesla位於美國加州的生產線，因為芯片短缺而暫時停產。Tesla股價急跌7.5%，報686.1美元。

晶片股英偉達截至1月底止第四財季經調整後每股盈利3.1美元，收入漲61%至50億美元，齊勝預期，惟股價急跌7.7%，報535.28美元；同業英特爾亦跌4.29%，報60.48美元。

其他大型科技股全線下挫，亞馬遜下跌2.3%；蘋果公司跌近3%；Facebook和Netflix均挫逾2%。

分析師指出，隨着2月中旬以來美債孳息率上升和美元下降，投資者將不得不重新評估過去6至12個月持續盈利潛力最熱門板塊，這將意味科技、醫療保健、通信服務等板塊可能很快失寵。分析同時預期，收益率上升可能會刺激投資者從股票轉向債券。

星級分析員Tom Lee表示，重大的市場輪動正在發生，大型科技股表現將落後對經濟敏感的股份，建議投資者加碼押注處於疫情震央的股份；預期直接受惠於經濟復甦的能源股，將成為大贏家之一。

美國上周首次申領失業救濟人數減少11.1萬人，至73萬人，為近3個月最少，遠少過市場預期的83.8萬人；前周止持續申領人數減少10.1萬人，至441.9萬人，亦少過市場預期的446.7萬人。