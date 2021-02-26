兒童理財： 萬丈高樓從地起  理財觀念從小建

今天是正月十五元宵佳節，祝大家家家致富，戶戶發財，財富健康齊齊來。相信不少人仍跟隨傳統習俗，在明天正月十六日才拆利是，父母通常會將子女收到的利是存入小朋友的銀行戶口，藉此灌輸理財觀念及培養小朋友的儲蓄習慣。銀行儲蓄固然有其簡單、穩健之處，但亦見不少有理財經驗的父母，會將子女的利是錢作基金投資，配置在不同資產組合的基金上，為子女籌劃「第一桶金」作儲備。

是次我們先在兒童理財觀念上着墨，下回我們會探討回報及實質操作。

兒童理財是一個很廣闊的題目，不過，致富財富管理部總經理張德明認為，有三個正確的基本觀念可以先讓小朋友知道。首先無論是儲蓄或投資，最基本的理念都離不開「積少成多」，要讓孩童知道，財富或其他事物都要靠累積才會增多。這可提醒兒童日後收到零用錢，可留下一部分儲起來，日積月累後可以作其他的用途。

此外，他認為應讓孩子認識這世界有風險和回報的存在，而且是互相掛鈎的。他建議要讓孩童知道，如果有人說這投資會有好大的回報，那背後必定存在很大的風險。

既然有風險存在，所以第三個要灌輸的觀念，就是「怎樣去分散或平衡風險」。張德明表示，成年人自己將資產投資於基金，其實就是一個很好的分散風險的示範。以一隻股票基金為例，投資分布可能涵蓋很多不同地區，並且會買入不同公司的股票作投資，這相較購買單一股票的風險來得穩建和安全。