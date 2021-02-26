分析預期銅價18個月內或飆至每噸12000美元

外媒報道，金屬貿易公司Concord Resources行政總裁Mark Hansen認為，由於綠色發展帶來的新需求，銅價可能在18個月內飆升至創紀錄的每噸12,000美元，才能使市場達到平衡並適當地刺激新生產。

自去年3月低谷以來，因為對經濟復甦預期及供應趨緊吸引了投資者，被視為經濟晴雨表的銅金屬價格翻倍，達到9年高點，比2011年創下的每噸10,190美元的歷史最高紀錄低約7%。

不過，Hansen相信，如果各國政府兌現綠色基礎設施和電動車激勵措施的承諾，那麼目前價格還是「太低了」。

他表示，人們需要意識到定價模式變化的可能性，指在銅方面，市場尚未定價未來10年可能達到數百萬噸規模的新增銅需求。Hansen認為，如果政府推動經濟電氣化計劃，銅價將需要再上新台階，以促進需求替代和礦業新投資。

另外，Hansen說，其他金屬中，鋁可能受益，因為在銅價上漲的情況下，製造商會設法用更便宜的材料替代銅。此外，碳密集型行業的清理整頓壓力可能限制中國的鋁產量，將價格從目前的每噸約2,200美元推向接近3,000美元。

Hansen表示，他的展望面臨的主要風險是政府未能實施綠色刺激支出計劃。他還警告說，中國經濟的任何疲弱都會導致金屬價格下跌。

他認為，銅價任何回調都是買入機會，並指出中國去年大幅進口之後市場庫存較低。

他說，本該在經濟衰退期積累，正常應在經濟復甦期下降的庫存並不存在，這是一個非常支持銅價的因素。此外，一些銀行撤出大宗商品貿易融資，也限制了對生產者的資金供應，可能進一步支撐價格。