道指急挫559點　紐約期金跌逾1%

●美匯指數處90.13；港匯報7.754；離岸人民幣(CNH)反覆見6.4897；美元兌日圓企106.29；歐元跌至1.2176；英鎊見1.4023。金價報1,772美元。布油跌至66.12美元，紐油處63.45美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾500點。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少11.1萬人，至73萬人，為近3個月最少，遠少過市場預期的83.8萬人

●大型科技股周四全線下挫，亞馬遜、蘋果公司、Facebook全日齊跌逾3%；Netflix收挫1.21%。

●世銀行長：債務危機正威脅到發展中國家。

●據報道，美國10年期國債孳息率周四曾「閃漲」至超過1.6厘水平，其後回到約1.5厘，為自去年2月以來新高。

●數碼貨幣交易平台Coinbase向納斯達克交易所遞交直接上市申請。集團2020年總收入為12.3億美元。認證用戶在2020年達到4,300萬。

●美國財長耶倫在首次參與20國集團(G20)財長會議之前，向G20同僚致函，緊急呼籲加強全球合作，從而逆轉特朗普時代引發美國與許多盟國之間分歧的單邊主義政策。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報29,443點，跌631點或2.14%。

●3月恒生指數夜期收報29,455點，跌505點，低水619點，成交24,663張。

●紐約4月期油收報每桶63.53美元，升31美仙或0.49%；布蘭特5月期油收報每桶66.88美元，跌16美仙或0.24%。

●紐約4月期金收報每安士1,775.4美元，跌約1.3%。

●中國短視頻平台快手證實，其前副總裁趙丹陽因受賄被捕。快手表示，趙丹陽曾擔任該公司副總裁，負責內容業務，於去年9月與兩名下屬一同被逮捕。