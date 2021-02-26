【樓民熱話】財政預算案3大玄機　揭示樓價向下走？

新一份《財政預算案》對住房供應的着墨，不可謂不多，可是市場焦點集中關注於即將提交的上調股票印花稅法案。今日就容小弟探討一下周三(24日)預算案中的樓市玄機，將如何影響未來樓市走向？

香港為人詬病的住屋問題，樓價太貴只是其中一樣，而非全部。平心而論，以香港的富裕程度及自詡為國際城市，理應好好處理住屋供應不足的問題，而非任由籠屋、劏房橫行，以居住環境惡劣而聞名於世。

而日前的預算案，雖然未來5年的住宅供應大致不變，詳細數據請瀏覽本網其他新聞，在此就不贅述了，而最重要的3大玄機詳述如下。其一，港府估計在新發展區及其他正在規劃中的政府或私人發展項目內，共有逾860公頃的新界棕地可陸續發展作房屋或其他土地用途，以維多利亞公園佔地約19公頃計算，未來即有45個維園大小的用地可供發展。若然政府並非只說不做，市民毋須再愁長遠供應不足，政府平抑樓價的能力更大。

而另一個亮點則是，商廈需求於數年前到達頂峰，加上新冠肺炎疫情下，許多企業採用WFH的辦公模式，進一步減低商廈需求；港府有見及此，不再墨守成規，透露正研究將東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，初步料可提供約5,800伙私樓，反映政府增加住宅供應的決心。以此類推，未來許多丟空閒置的工廈，則頗大機會改劃為住宅用地，住屋不足或於不久將來解決。

最後一點則是財政司司長陳茂波指出，正研究貴價樓收高點的差餉，自住豁免差餉及低百分點的方案。換言之，未來有機會調高貴價樓、非自住的收租物業的差餉，增加買樓收租的成本。配合未來大量增加住宅供應，就算業主有心將差餉成本轉嫁租戶，究竟是租客、還是業主的議價能力高？就等各位自行判斷！

講到尾，樓市是香港的深層次矛盾，激化貧富懸殊問題，不利香港的經濟發展，未來港府若能逐步增加住屋供應，樓市才有機會平穩發展。只要有需要的用家知道未來「大把」供應，自然不會出現盲目追價、樓價年年飆升1成的泡沫問題。

東網產經專欄作者 林南冧