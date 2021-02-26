比特幣跌穿4.7萬美元關　「女股神」仍撐具潛力

虛擬貨幣「龍頭」比特幣跌穿4.7萬美元關，據CryptoCompare顯示，比特幣低見45,977.96美元，最新報46,429.25美元，挫8.14%。

獲「女股神」之稱的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)則認為，鑑於最新出現的機構興趣和多樣化應用，比特幣還處於「早期」階段。而今年以來機構對比特幣的採用愈來愈多，構成意外的利好。

她指出，比特幣市值還不到蘋果公司(Apple Inc.)的一半，而比特幣是加密資產世界的儲備貨幣，預料其有達到數萬億美元市值的潛力。

不過，全球最大比特幣基金下跌的速度，較加密貨幣本身還要快。外媒報道，規模高達320億美元的Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)本周已暴跌20%，超過比特幣13%的跌幅。GBTC相對於標的資產曾經的大幅溢價已消失無蹤，周三(24日)收市價格較標的資產低0.7%，是自2017年3月以來首次出現折讓。溢價的消失表明，在投資者尋求參與比特幣的驚人漲勢而將大筆資金投入GBTC之後，隨着比特幣漲勢的停滯，投資者正尋求退出。