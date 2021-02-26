溫灼培：長債孳息倘急升　歐美勢出手干預

歐央行行長拉加德於周一晚上高調提出，對踏入今年後不斷上升的歐洲長債息率感到憂慮，擔心損害復甦中的經濟。踏入今年，由於疫苗開始廣泛接種，美國拜登政府又計劃推出1.9萬億美元龐大救經濟方案，大大加強了市場對未來環球經濟有望加快增長預期，驅使歐美長債息全線上揚。

由於長債息上升會推高按息水平，也會削弱市場對投資股市意欲，以及擴大政府和企業的發債成本，在現今歐美經濟還在復甦的初階段，相信歐央行或聯儲局也不會容許長債息過分上漲。

事實上，除了拉加德，過去聯儲局也相當努力嘗試「出口術」壓抑長債息的升勢。例如稱現時通脹只屬短暫現像，並揚言通脹短暫攀越該局訂下的2%目標水平也能容忍等。現在我們要觀察，歐央行及聯儲局的出口術是否足以壓抑長債息上升。若然不能，歐央行及聯儲局又會在哪水平才願意入市干預債市。

筆者關心長債息變化，因為如果美國10年期債息攀升至1.4厘之上，而聯儲局仍不出手阻止，一旦令到環球股市出現震盪，提防可能會對避險美元帶來突如其來的推升作用。雖然筆者長遠看淡美元指數的大方向不變，料跌穿88水平只是時間問題，但要留意美債息變化對美元帶來的短暫支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培