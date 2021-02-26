美債息急升惹憂慮　日韓澳股全線挫逾2%

美國國債收益率隔夜罕見大幅抽升，美股3大指數急瀉；亞洲主要股市早段跟隨受壓，日、韓及澳股全線挫逾2%。

日本日經225指數早段曾挫946點或逾3%，低見29,221點，目前仍大幅下滑787點或2.6%，報29,381點。

日債收益率亦創新高，10年期日本國債收益率升至0.17%，為2016年1月來新高；5年期國債收益率升至-0.035%，為2017年7月來新高。

南韓首爾綜合指數亦下跌78點或2.5%，報3,021點。

澳洲悉尼普通股指數連升7,100及7,000點兩關，最新仍跌161點或2.2%，至6,943點。

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)將購買30億澳元國債，以捍衛收益率曲線目標。此前澳洲3年期國債收益率升至0.15%，除創去年10月以來最高，亦遠高於澳洲聯儲0.1%的目標。據知，是次買債是一次緊急行動，澳聯儲例行購債的日期為周一、周三及周四，而本次買債到期日為2023年4月及2024年4月。

隔夜美國國債收益率罕有地大幅上升，引起市場恐慌，10年期美債收益率周四(25日)一度升穿1.6%，漲幅逾20基點；2年及10年期美債息差一度擴大到將近142個基點，為2015年11月以來最大息差。