陳鳳珠：翻撻新經濟股　還等兩會政策出台

港府擬上調股票印花稅稅率，由現時雙方按交易金額各付的0.1%調高至0.13%，將導致交易成本增加。相反，日本、美國等地沒有徵收股票印花稅。雖然消息影響投資氣氛，拖累大市周三急挫，惟估計本港資金仍然充裕，大市應有支持。近期資金輪動情況顯著，從新經濟股流出，並追捧較為落後的傳統經濟股，料市場將關注業績期，資金或會流入個別板塊。

另外，金管局及人民銀行正推動「債券通」的南向交易，並爭取於年內開通，其實「債券通」的北向交易早於2017年已通車，允許境外機構投資者買賣內地市場債券，而南向通籌備多時，料通車後內地投資者可於風險可控的渠道下，參與本港及海外債券市場，豐富投資選擇及組合。

財政預算案亦首次擬向每名合資格的市民派發5,000元電子消費券，預期有助刺激消費，因此零售和以商業物業為主的地產收租企業等基本面或會改善。而市場憧憬疫苗的應用將會支持經濟恢復增長，故近期資金流入金融、地產等傳統經濟行業。可以預期港股短線走勢或會較為波動，除了業績期外，市場亦關注內地3月召開的兩會，料當中將會提及新能源、科技發展、消費升級等，若有更多政策出台，屆時將有望刺激資金重返新經濟股。

國統局數據顯示，1月份一線城市的二手樓價按月上升1.3%，漲幅較去年12月有所擴大。其中北京、上海、廣州及深圳的二手樓價分别按月上漲0.9%、1.3%、1.4%及1.7%。由於1月份一線城市的二手樓價按月升幅較2、3線城市平均為高，且深圳的1月份二手樓價按年升15.3%，為全國最高，因此有必要出招控制。早前深圳已率先推出二手樓成交參考價機制，而官方參考價普遍低於實際市價，銀行於發放按揭貸款時，將以二手樓成交參考價作為依據，因此買家的按揭貸款或會下降，料有助壓抑投機炒作。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)