港股曾瀉逾900點　科網股災情重　快手挫逾9%

港股跌幅擴大，恒生指數曾瀉逾900點或3%，低見29,147點，暫維持逾800點跌幅。國企指數跌350點或3%；科技指數曾瀉逾500點，暫於9,000點關爭持，跌幅逾5%。

科網股又爆股災，曾經是「新股王」的快手瀉逾9%，低見307.2元。眾安在綫、網易、心動公司、ASM太平洋、華虹半導體及微盟集團跌幅達7%至8%。

龍頭股騰訊跌逾3%，失守670元。美團急跌逾6%，至347元；阿里巴巴跌4.2%至233元；小米集團跌4.1%，至25.7元；京東集團跌5.5%，至357元。

其他重磅藍籌股跟隨大市下跌，香港交易所再挫6.4%，低見468元。中國海洋石油跌近5%；滙豐控股回吐2.2%報46.6元；中國移動跌2.2%；友邦保險跌1.4%失守「紅底」；中國平安跌0.6%。

【09:25】港股開市瀉662點 科網股急瀉 騰訊挫逾3%

債息急升觸發全球股市下挫，港股開市急跌662點，恒生指數報29,412點。國企指數及科技指數分別低開318點及444點，報11,398點及9,052點。

大型科網股急挫，騰訊跌3.2%，開市報669港元；阿里巴巴跌4.3%報232.8元；小米集團跌3.3%報25.9元；美團挫5.8%報349元；快手再跌6.3%報317.6元。

美國10年期國債孳息率周四曾「閃漲」至超過1.6厘水平，其後回到約1.5厘，為自去年2月以來新高。日本10年期國債收益率亦升至0.17%，為2016年1月來新高。

美股道指收市挫559點，報31,402點。納斯達克指數大瀉478點或3.5%，至13,119點。日股早段挫近700點，跌幅超過2%。