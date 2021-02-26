全球債券暴跌潮蔓延至亞洲　股債震盪　後市如何走？

美國國債孳息率隔夜急漲，觸動投資者對通脹的恐慌，美股3大指數昨(25日)挫1.7%至3.5%，多隻大型科技股受壓。亞洲股、債二市今日亦現震盪，日本10年期國債孳息率上漲至0.17%，自2016年1月以來最高；港、日、韓及澳洲股市挫2至3%。

日本10年期國債孳息率見逾5年新高，5年期國債孳息率上漲至-0.035%，為2017年7月以來新高。若市場遭受進一步拋售，基準10年期孳息率可能會突破2018年10月高點0.155%。

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)更將購買30億澳元國債，澳洲10年期國債孳息率一度跳升20個點子，至1.93%；3年期國債孳息率觸及0.15%，創去年10月以來高位，遠高於澳洲聯儲銀行(澳洲央行)0.1%的目標。新西蘭10年期國債孳息率一度上漲15個點子至2.02%，創2019年以來最高水平。

值得留意的是，美國垃圾級公司債普遍被投資者拋售，規模為220億美元的iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF(HYG)亦跌0.9%。個別公司方面，巴西國家石油公司(PETBRA)、福特汽車、西方石油公司及奈飛等公司債普遍下跌。

● 美聯儲官員齊開腔派定心丸

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德稱，目前為止，孳息率上升可能是一個好兆頭，因它反映美國經濟增長前景及通脹預期有所改善，並促使後者更接近委員會的通脹目標。堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治表示，大部分攀升可能反映人們對復甦態勢愈來愈樂觀，且可被視為經濟增長預期升溫迹象。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克不認為，美聯儲會對孳息率上升作回應，自己並不擔心長債孳息率波動。他們均表示，現在開始討論縮減聯儲局大規模買債計劃仍為時尚早。

美國紐約聯邦儲備銀行行長John Williams表示，面臨短期挑戰，但經濟的長期前景有所改善，過去一年的行動令貨幣政策能穩固支持強勁的復甦，並預計今年實際GDP將急劇反彈，受惠於強大的聯邦財政支持和持續的疫苗接種，今年GDP增​​速可能達到幾十年來最強水平。

● 分析指亞洲經濟堅實能抵禦波動

外電報道，亞洲新興經濟體的央行外匯儲備去年增加4,677億美元，增幅是2013年「縮減恐慌」(Taper tantrum) 以來最大，擁有堅實後盾抵禦市場波動。

不含日本和澳洲在內，亞洲新興經濟體外匯儲備在去年增加合計攀升到5.74萬億美元，只比2014年破紀錄的5.8萬億美元略低，反映這些國家干預匯市以及貨幣升值的效應。龐大的外匯儲備有助亞洲新興經濟體面對全球債券孳息率飆升。歷史經驗顯示，孳息率攀升通常會導致貨幣劇烈波動，並推升借貸成本。

美國聯儲局2013年宣布計劃縮減大規模購債計劃，曾引發亞洲投資人恐慌，孳息率飆升。而今年拜疫苗大規模接種之賜，經濟前景好轉，投資者擔心該局可能會提早收回貨幣支撐，導致債券孳息率再度飆升。報道引述經濟學家指出，若該局過早縮減購債計劃，「縮減恐慌」可能再度壟罩新興市場央行，這會衝擊比較貧困的新興市場，這些國家原本就因為疫苗分配不平等和封鎖衝擊，復甦相對落後。不過，強勁的貿易順差和資金流入，有助持續支撐亞洲國家的存底，但美國財政部也日益關注匯市干預行為，可能抑制今年的外匯儲備增加速度。

報道引述摩根大通私人銀行駐香港亞洲投資策略部門主管Alex Wolf表示，亞洲可望受益於景氣反彈，並憑藉著低實質利率抵禦市場波動，到目前為止，孳息率攀升反映樂觀的經濟增長前景，而大部分的增長將由2021年的亞洲所貢獻。

目前中國的外匯儲備傲視全球；印度央行也透過積極干預提升銀彈，其5,837億美元的規模足以取代俄羅斯，在全球排名第四。此外，印尼的外匯儲備在1月攀升至1,380億美元新高，有充足火力捍衞印尼盾；菲律賓的存底在去年12月達到1,100億美元新高，泰國存底也相當接近1月寫下的2,592億美元空前紀錄。

● 葉尚志：港股持續調整格局 下試28500點

第一上海首席策略師葉尚志表示亞洲股市不斷急升，包括港股已連升5個月，主要是基於兩大因素：市場對經濟復甦的預期，以及資金流充裕。他相信基本因素暫時未被破壞，不過整體亞洲股市純粹借債息率上升而回吐。未來港股仍會維持向下調整格局，反彈阻力為30,200點，向下試50天線，即28,500點。

● 雷賢達：債息升不利高估值科技股

「基金教父」雷賢達表示，債息上升對高估值的新經濟股影響較大，相信資金由新經濟股轉移至舊經濟股的趨勢會持續。

他指，美國10年期國債孳息率由去年初近2厘回落至0.5厘水平，科技股估值獲得重估而表現強勢，到債息近日重上1.5厘，亦會令投資者重新審視科技股的投資價值，料科技股今年難以再跑贏可受惠未來經濟復甦的舊經濟股。

他指港股會調整至甚麼水平仍言之尚早，但維持今年全年恒指波幅約6,000點的預測：「恒指這兩個月見過27,000點低位以及31,100點高位，會否同樣是全年低位和高位未知，但相信恒指波幅會較去年的8,000點小。指數今年會受舊經濟股支撐，同樣亦會受新經濟股下挫拖累。」

他不贊成投資者持有太多科技股，現時亦不是買入的最佳時機。另外，投資者亦要提防新股狂熱對股市後市不利，並要提防可能有愈多愈多半新股在高位欠缺承接，及後將會相繼創上市後低位。