全球最大主權基金去年增持中國股票

全球最大主權基金--挪威政府全球養老基金持倉全面曝光。該基金年報顯示，去年其中國股票投資市值從2,361億元人民幣升至3,205億元人民幣，增幅35.75%，其中國股票投資平均回報率為29.7%。

此外，截至去年底，該基金總資產價值達8.35萬億人民幣。其中，權益類資產投資比重約 72.8%，固定收益類資產投資比重24.7%，房地產投資約為2.5%。

該基金去年績效不差，整體投資回報率達10.9%。其中，權益類資產投資回報率為12.1%。在權益資產投資績效中，科技類股為領頭羊，此類股票去年報酬率超過40%。