全球最大主權基金去年增持中國股票
2021年02月26日 10:30
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
全球最大主權基金--挪威政府全球養老基金持倉全面曝光。該基金年報顯示，去年其中國股票投資市值從2,361億元人民幣升至3,205億元人民幣，增幅35.75%，其中國股票投資平均回報率為29.7%。
內容顯示，截至去年底該基金持股中包含742家中國企業，當中持股比重最高者為阿里巴巴(09988)，跟接的是騰訊控股(00700)及美團(03690)；至於A股上市企業持股比重最高則是中國平安，其次是貴州茅台。
另一方面，該基金對很多中國企業進行加碼，如蔚來汽車，前年底持股佔總股本比例只有 0.03%，去年底則升至0.87%；小米集團(01810)則是從0.62%上升至0.78%；京東集團(09618)則是從0.38%上升至0.78%。
此外，截至去年底，該基金總資產價值達8.35萬億人民幣。其中，權益類資產投資比重約 72.8%，固定收益類資產投資比重24.7%，房地產投資約為2.5%。
該基金去年績效不差，整體投資回報率達10.9%。其中，權益類資產投資回報率為12.1%。在權益資產投資績效中，科技類股為領頭羊，此類股票去年報酬率超過40%。