黃竹坑「港島南岸」可望下月開售

單偉彪指香港有錢人多兼利息低，樓價「想跌好難」。

港島新盤供應向來短缺，區內逾30年來首個鐵路上蓋住宅項目快將登場。路勁地產等合作的黃竹坑站港島南岸第1期最快下月可望開售，樓盤提供800伙，主打兩、三房戶佔整體逾60%，同時設四房及特色單位，並有小量開放式戶。發展商表明項目偏向以豪宅作定位，價錢一定較貴。

同時，旗下另一正在發展的屯門管翠路項目，料明年才可推出發售，因應同區鄰近新盤提供較多大單位，該盤早前曾經改則，最新單位數量為600多伙，主要提供一房及兩房細單位，亦設三房及四房大戶，希望屆時售價可較現時區內物業做價為高。

該公司在港首個發展的住宅新盤為元朗錦田北山水盈，至今售出240多伙，佔整體逾70%，套現逾30億元，暫售單位平均成交呎價約13,176元，尚餘單位希望可「加少少價」。

他指，公司希望每年可購入一幅地皮，規模太大未必具有足夠能力，目標是地價40億至50億元項目，而地段沒有特別要求。除官地之外，他坦言，私人併購亦屬公司考慮補充土儲方法之一，如透過合作模式參與其他公司的地皮發展，目前已有部分項目正在商討中，分布在市區及新界區。對未來樓市前景，他認為，香港好多人有錢，利息亦太低，樓價「想跌好難」，預期今年樓價具有5至8%升幅。