上海未來5年新能源汽車年產量目標120萬輛

上海市政府周四(25日)公布「上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃(2021—2025年)」，內容提到至2025年，上海新能源汽車年產量將超過120萬輛，新能源汽車產值突破 3,500億元人民幣，佔全市汽車製造業產值35%以上。

同時，在動力電池與管理系統、燃料電池、驅動電機與電力電子等關鍵零組件的研發製造方面，要達到國際領導水準，車規級晶片、車用操作系統、新型電子電氣架構等網路化與智慧化核心技術取得重大突破，形成完整供應鏈。

到2025年，個人新增購置車輛中，純電動汽車比重逾50%。公車、出租車、政府機關公務車輛、中心城區載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國有企事業單位公務車輛、環境衛生車輛新能源汽車比重超過80%，網路叫車的新能源汽車比重要逾50%。

計劃中又提到，至2025年，上海相關基礎設施配套將持續改良。充換電技術水準要大幅提升，設施佈局持續改善，智慧化、信息化營運體系要形成一個基本框架。另外，充換電設施規模、營運品質和服務便利性明顯提升。建設完成並投入使用各類加氫站超過70座，實現重點應用區域全面涵蓋。