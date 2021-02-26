駿隆：2月份強積金人均賺9386元

財富管理顧問公司駿隆表示，全球經濟雖受疫情影響，但隨着多國陸續啟動疫苗接種計劃，加上亞洲疫情控制相對較佳，不少亞洲國家經濟正以較快步伐復甦，故整體2月表現持續樂觀，駿隆強積金綜合指數2月份回報為正3.6%，年初至今正回報5.3%。

至於2月份強積金每人平均賺9,386港元，年初至今累計回報13,729元。

期內，美國聯儲局主席鮑威爾稱將維持目前接近零的基準利率，直到經濟達到充分就業、通脹超過2%，並在一段時間內適度超過2%。聯儲局也將繼續收購美債，隨着美國國會正朝通過總統拜登的1.9萬億美元紓困方案邁進，為經濟活動迅速復甦帶來希望。

歐元區2020年10至12月國內生產總值(GDP)按季萎縮0.6%，按年下滑5%。短期內的經濟前景仍然具挑戰；疫苗接種行動開局不利，意味着限制措施還將實施更長時間。

而香港財政預算案公布，將提高股票印花稅，買賣雙方上調30%，由買賣雙方各支付0.1%的印花稅，提高至0.13%，恒生指數即日挫逾1,000點。

至於澳洲1月失業率從12月的6.6%降至6.4%，失業率下降主要受惠於第2輪刺激政策措施，以及龐大的政府預算，加速了經濟復甦並進一步促進就業。