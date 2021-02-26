【高盛推介】「ATM」股跟隨大市調整　留意牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」股周四(25日)跟隨大市反彈，然而周五(26日)早段亦繼續跟隨大市再度下跌。當中周四升約0.2%及1.3%的阿里巴巴及美團跌幅較深。

觀察個股輪證資金流向，可見周四騰訊牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約440萬及220萬港元資金流入。阿里及美團方面，則見周四牛證獲資金再度轉向，分別錄得約1,270萬及880萬元資金流入。

騰訊牛證54212，收回價638.18元，行使價635.68元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證51088，收回價620.18元，行使價617.68元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，低面值遠牛。

騰訊熊證55758，收回價720元，行使價723元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，新上市貼熊。

阿里牛證52888，收回價225.18元，行使價223.18元，換股比率500，槓桿比率21.6倍，相近收回價貼牛中街貨最低。

阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，低面值遠牛。

阿里熊證69844，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團牛證53685，收回價330.18元，行使價327.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛證54015，收回價319.18元，行使價316.18元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，近32.8元收回距離遠牛。

美團熊證55762，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市貼熊。

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