【瑞通推介】恒指大跌　資金即市積極開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期國債孳息率急升，道指隔晚收報31,402點，重挫559點或1.75%，納指瀉3.5%。

恒指上日收報30,074點，升355點或1.2%，盤中曾高見30,453點。周五(26日)早段曾回吐逾900點，回至29,200點之下，失20天線，其後跌幅收窄至約600點，於29,500點附近徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周四(25日)淨流出逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者看淡大市。周四其牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價31,200至31,299點。

港府將提交法案增加港股股票印花稅，儘管有券商認為印花稅上調的實際影響有限，香港交易所周四在好淡角力下落後大市，收市險守500元關，下跌1.8%。港交所4連跌，累挫11.8%。周五早段大市顯著向下，港交所跌勢未止，一度回至470元以下，跌幅6.4%，其後跌幅放緩至4%。周四有近7.8億元北水淨沽出港交所。輪證資金流方面，分別有逾5,000萬元和逾230萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴上日跌至239.2元的1個月低位後獲承接，一度倒升2.4%觸248.8元，收報243.4元，微升0.2%，結束5連跌，但50天線得而復失。阿里獲中央表彰為脫貧攻堅先進集體，另據報對沖基金巨頭上季合共拋售6,924億元阿里的美國存托憑證。阿里周五早段挫逾5%，下試230元水平。周四有約2,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約50萬元淨流出。

據報內地多個市政府發布通知，對在全國22個重點城市實行重大土地供應改革，相關城市要在3次土地拍賣活動中將住宅用地集中出售。融創中國周四最多飆15%，高見34.65元，收市維持12%升幅，報33.9元，一舉收復10天、20天和250天線。公司早前已發盈喜，預期去年度溢利按年增長超過35%。融創周五早段高位整固，回落逾4%，曾跌至32.3元，其後跌幅收窄至1%。周四有約250萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

吉利汽車公布，與沃爾沃汽車在保持各自現有獨立公司結構的基礎上，進行一系列業務合併及合作。吉汽周四曾上漲4.8%至27.15元，收升2.7%於26.6元，結束6個交易日跌勢。周五早段曾跌逾4%，於26元以下整固，其後跌2%。周四分別有逾90萬元和約40萬元淨流出其好倉和淡倉。

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