私募巨頭：美經濟最大風險非股市泡沫　而是…

全球私募股權基金凱雷集團(Carlyle Group)的創辦人David Rubenstein昨(25日)表示，美國經濟最大風險並不是股市泡沫或散戶投機行為，而是高失業率還有其中的貧富不均，且實際失業率遠高於政府公布的6.3%。

他同意巴郡公司副董事長芒格(Charlie Munger)警告的股市泡沫、投機行為等部分觀點，但他認為這並非最大威脅，並指出「毫無疑問存在投機活動，很多市值幾十億美元的公司實際上沒有收入，很多年輕人正考慮購買一些他們不該碰的股票。但是，更大的問題是所有失業的人。」

他表示，整體而言，股市不是美國的最大問題，現在面臨的最大問題是經濟仍受疫情影響，在擺脫困境、回到更充分就業局面前，經濟對每個人都不公平。低收入美國人正遭受最大痛苦，這實際上是個永久風險，國家正上演雙城記，一些人將永遠成為社會底層。

美國去年3月爆發首波疫情，4月失業率一度高達15%，但之後已大幅下降至最新公布的6.3%，還增加了4.9萬個非農工作崗位。不過他認為勞動力市場掙扎程度超過統計水平聯儲局主席鮑威爾跟他看法相同，2月稍早他表示會持續寬鬆政策時，曾指出失業率數字被嚴重低估，實際上接近10%。

他亦表達對財政部長耶倫、總統拜登規模高達1.9兆美元紓困法案支持，認為應該稍微過度承諾一些，讓刺激規模大於實際需求。有人會擔憂通脹，但是考慮到長期以來通脹率有多低，那就是美國可以承受的結果。