【高盛推介】舊經濟股受捧 國壽輪證攻略
2021年02月26日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市今早再度下跌，保險股亦見跟隨。當中周四(25日)升約0.5%的中國人壽，周五(26日)跌約1.7%。事實上，若以過去3個月計，國壽累計跌逾10%，表現相對較落後恒指。
觀察個股輪證資金流向，可見近日有資金部署國壽好倉，當中認購證於周三(24日)及周四共錄得約590萬元資金流入。而牛證則於周四錄得約350萬元資金流入。
購證11676，行使價17.82元，2021年10月26日到期，實際槓桿5.7倍，低街貨、市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。
牛證64374，收回價16元，行使價15.6元，換股比率50，槓桿比率14.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
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