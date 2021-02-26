香櫞獻計！GameStop收購呢家公司轉型定可翻身

香櫞研究(Citron)公布不再發表沽空報告後不足一個月，向令其「收山」的GameStop獻計，建議該公司收購電競博弈公司Esports Entertainmen，掌握消費者最愛的遊戲與博弈，以改變其營運現況。

香櫞研究創辦人Andrew Left周四(25日)再為GameStop發布報告，並履行承諾「專注為投資人提供「長期買入的投資機會」。報告指，過去4個月，香櫞在GameStop上學到兩個簡單的知識：「人們喜歡遊戲，也喜歡賭博。」

因此，GameStop可以借收購Esports Entertainment來擺脫其長期下滑的零售業務，吸引數百萬新客戶，將其客群引導至電競下注平台，又可以透過客戶數據庫獲利。強調GameStop最有價值的資產之一就是龐大的客群及會員。

Left續稱，GameStop現在可說是市場新寵兒，可以籌集資金並重新成為市場強勢參與者，預估市值在80億至100億美元之間。

香櫞將Esports Entertainment目標價定為50美元，較周四收市價高出1.39倍。