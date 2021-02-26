全球跌市禍首--「債息升」到底係咩一回事？有咩啟示？

近期美國債息飆升，10年期美國國債一度升穿1.6厘，引發全球股市下跌。何解會有咁大威力？

一般而言，債券價格或債券孳息率的變化，對宏觀經濟以至息口去向有重要啟示，故債市一動，多會牽連股市走向，這一點股票投資者亦要有所認識。

債券設有「票面值」，票面值是不會改變的，在到期日投資者可取回票面值訂下的金額。不過，每張債券就如一件商品，有市場價格，會因應每日市況有升有跌，

債券發行的時候，會向投資者承諾派發的利息，這就是「票面息率」，一般會以年利率計算。如100萬元票面值債券，一年期票面息率2厘，即債券持有人持到一年到期，可收取2萬元利息，共取回本金100萬元。

至於近期「債息」上升所講的，是債券的「孳息率」(Yield)。「孳息率」是浮動的，即用來計算債券實質回報率。換言之，孳息率高低，將影響債券市價。「債息」上升，意味債價下跌；相反，「債息」下跌，意味債價上升。

近日美國10年期債券孳息率由1月初的不到1厘，升至高位一度突破1.6厘，債價下跌。市場解讀為預視經濟復甦，但經濟愈好，聯儲局「收水」誘因就愈大，近年靠「放水」催谷的股市牛市就變相在危，故觸發當前的跌市。

不過，亦有分析指，美國實際的失業率愈較公布的數據嚴重，聯儲局遠未有「收水」的條件，且新興市場經濟前景樂觀，加上外匯儲備實力加強，有能力抵禦市場波動，股市調整只是短暫現象而已。反正每次全球資金乾坤大挪移，債市通常會率先動身。投資者宜密切留意全球資金流動，嚴控持倉風險水平，以策萬全！