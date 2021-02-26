中澳交惡：繼龍蝦滯銷後　輪到澳洲星斑當災？

中澳關係惡化，澳洲商品銷往中國內地受到打擊。繼葡萄酒、「澳龍」(澳洲龍蝦)失去內地市場後，最新澳洲的「七星班」(正式學名「鰓棘鱸，俗稱「東星斑」或「珊瑚鱒」)未獲進口內地市場，預計數以百萬澳元計的星斑產業當災！

外媒報道，位於昆士蘭州、去年佔澳洲出口活魚7成的公司ARFT(Australian Reef Fish Traders，澳洲礁魚交易員)表示，由於未能獲得北京當局續簽進口許可證，剛在去年12月締造42噸七星斑史上最高單月出口紀錄的銷售完全中斷。

報道引述ARFT的行政總裁(CEO)Barry Dun表示，無法理解為何已持續20年的貿易關係被停止。該公司在港口城市Cairns總部的業務已經停擺並進行裁員，Cooktown、Mackay等地的漁船亦面臨不穩。

他表示，還有些市場的許可證未到期，所以捕撈還在持續，但是剩下能出售的市場，價格遠低於漁民們習慣的價格，故這會對整個昆士蘭州北部漁業產生重大影響。

澳洲本地售價每公斤約20澳元，大約只有中國購買價格一半或三分之一，本地消費者是否能補上中國消費者胃口與消費能力，仍屬未知數。業界都深明依賴單一市場行業的缺陷，但拓展本地及其他海外市場需時，暫難評估實際影響有多大。