ASM太平洋︰晶片荒緩解同樣有利集團業務

半導體設備需求之激增無疑與當下晶片供應突然短缺有關，市場會關注問題緩解過後，有關廠商的增長動力會減弱。ASM太平洋行政總裁黃梓达稱，以晶片廠正加碼資本開支擴充產能，現時的短缺最終會得以緩解。當車用晶片不足的問題得以解決，車廠就能生產更多汽車，市場屆時就需要更多晶片，並要添置更多生產設備。

他續稱，與其看歐美正積極着手增強本土晶片生產，更重要的還是要看半導體需求。他指出，本季首兩個月公司的新訂單「非常非常強勁」，尤其是邏輯晶片、分立器件產品、CMOS影像感應器及攝影模組晶片之需求也在提速，整體而驅動因素與去年大致一樣，就是經濟愈益數碼化，推動智能手機、個人電腦(PC)、平板電腦、WiFi的需求，如今全球經濟邁向復甦，不但消費市道會有所好轉，汽車和工業方面的需求亦見改善。

首席財務總監周珮芬相信，鑑於毛利率較低的物料業務去年引入戰略投資者後，集團權益被攤薄，今年開始不再合併入帳，整體毛利率會因此有所提升，況且公司亦有計劃增強產品組合，新產品未來幾季陸續推出後，毛利率會有所改善。黃梓达有信心物料業務改以權益法入帳後，對公司盈利的貢獻只會更勝以往。

黃又說，把多塊晶片組合的先進封裝技術乃公司未來主力研發方針，因為這將會令晶片更具成本效益。