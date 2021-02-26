畢馬威：去年亞太區金融科技投資904億元　創6年新低

新冠肺炎疫情對東南亞等新興市場投資的打擊逐漸浮現，對今年下半年的影響尤為嚴重，亞太區金融科技公司共達成565宗風險投資、私募股權和併購交易，吸引投資金額達116億美元(約904億港元)，按年跌30%，創下6年新低。

根據畢馬威公布去年下半年《金融科技脈搏》報告，去年全球金融科技融資交易高達1,050億美元(約8,190億港元)，儘管與前年的1,650億美元(約1.28萬億港元)相比已大幅下滑，但仍創下第三高金融科技投資總額的紀錄。

去年中國金融科技投資放緩，總額由2019年的48億美元下跌至16億美元，反映中國金融科技行業已相當成熟，特別是在支付業務方面，目前已被少數幾家科技巨頭所主導。

該行指出，在Gojek於去年第一季度籌集30億美元之後，疫情帶來的不確定性升溫，大量投資從東南亞等新興市場撤出，特別是在2020年下半年。然而，在區内的支付業務都展現出抗逆力。去年上半年的全球疫情使不少交易無疾而終，但去年下半年該趨勢有所扭轉，投資者和金融科技企業開始學習如何在新環境中經營業務。去年下半年，總部位於澳洲的 eNett被美國公司WEX以5.77億美元收購；澳洲銀行Judo Bank籌集了2.09億美元；南韓公司Toss籌集了1.77億美元；印度公司Razorpay則籌集了1億美元。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示，中國的多個新興金融科技行業均有所增長，包括區塊鏈、監管科技和財富科技。去年看到的最大變化之一是金融科技企業的重心有所轉移，現在企業都把目光聚焦在如何賦能傳統金融機構，而不是直接向消費者提供產品。

保險科技繼續獲得中國投資者的青睞。去年下半年，一家專注於醫療開支的網絡衆籌平台水滴信用經過兩輪集資後共籌得3. 8億美元。此外，中央政府、保險公司和科技公司正合力推動保險行業的數碼化轉型。因此，保險服務供應商的結構性改革將繼續推進，重點會更多地放在以創新方法防範風險。

隨着中國内地推進實體測試中央銀行數字人民幣，其他國家也開始評估各種方案，包括美聯儲、歐洲中央銀行、英倫銀行行共同為推出中央銀行數字貨幣訂立框架和要求。

畢馬威中國財務諮詢合夥人龍柏升(Barnaby Robson)表示，疫情期間科技公司加速增長，而寬鬆的貨幣政策進一步推高股市對科技公司的估值。私人擁有的金融科技集團股東明白理想的估值可為上市作鋪墊，預期新股上市活動在2021/22年期間將非常活躍。

去年中國内地傳統銀行内部作出大幅投資，以推動數碼化轉型。其中一些銀行還成立科技子公司，以建立數碼化能力向較小型機構提供B2B數碼化銀行服務。

香港目前已有8家註冊虛擬銀行，其中大部分已在去年内開展服務。它們可能還需要一段時間發揮其影響力，但它們已推動了香港的傳統銀行在應用程式、用戶界面、產品和服務方面提升功能迎戰。科技公司新股上市在去年保持穩健，而近期獨角獸公司在新股市場取得的成功和理想估值，亦使愈來愈多獨角獸金融科技公司考慮通過上市集資。