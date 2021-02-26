新春前樓市續向上　二手樓價指數升0.27%

中原城市領先指數CCL最新報176.58點，按周升0.27%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.84點，按周升0.81%，升幅為11周以來最大。CCL(中小型單位)報177.31點，按周升0.63%。三大整體指數齊創7周新高，是新春前一周的市況，樓價走勢持續反覆向上。近4周計，CCL累升0.88%，CCL Mass累升1.27%，CCL(中小型單位)累升1.22%。

CCL(大型單位)報172.80點，按周跌1.60%。近4周，一周升一周跌。山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。

分區方面，新界東CCL_Mass報191.76點，創11周新高，按周升0.76%，連升2周共1.28%。新界西CCL_Mass報165.25點，按周跌0.09%，近5周持續一升一跌，兼反覆向升。九龍CCL_Mass報173.23點，按周升2.64%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報184.38點，按周跌0.60%，連跌2周共2.41%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展，今周四區樓價兩升兩跌。