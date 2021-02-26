港股瀉逾千點失兩萬九 道期挫逾百點
2021年02月26日 16:25
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美匯指數報90.44；港匯見7.7565；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4774；美元兌日圓報106.04；歐元企1.2134；英鎊報1.3923。金價跌至每安士1,760.3美元。油價跌1%，布油跌至65.37美元；紐油弱見62.75美元。道指期貨跌逾百點。
●恒生指數收報28,980點，挫1,093點或3.6%，主板成交約3,202億元，港股通淨賣出80億元。科網股成跌市火車頭，美團收瀉8%；小米集團跌5.7%；阿里巴巴及騰訊均挫逾4%，市值共蒸發5,600億元。香港交易所連跌5日，收市再挫5.3%。恒指2月一度漲2,900點，埋單升幅大縮至696點，升幅2.46%，連升5個月。https://bit.ly/3dKAFaU
-金屬及水泥股急跌，江西銅曾瀉逾8%。
-中央「祝福」失靈？阿里巴巴股價跌逾4%。
-姚浩然：料恒指28,800點有支持，滙豐中長線值博。
-新股昭衍新藥收跌「潛水」首日掛牌，開市報148元，終以全日上市低位138元收報，較招股價151元跌8.6%，成交逾16億元。未扣手續費，每手帳面虧蝕1,300元。
●全球債券暴跌潮蔓延至亞洲，股債震盪，後市如何走？https://bit.ly/3pRxfFP
-美債息急升惹憂慮，日股收市挫1202點。https://bit.ly/3sxwHX4
-利率急升！澳洲央行購買30億澳元國債應對。
●全球跌市禍首--「債息升」到底係咩一回事？有咩啟示？https://bit.ly/2ZVnEmw
●滬綜指收挫2.1%，外資淨賣出56億人民幣。https://bit.ly/37MoUNu
●私募巨頭：美經濟最大風險非股市泡沫，而是...https://bit.ly/3byHgCo
●美債息飆升衝擊股市，可轉債投資攻守兼備...
-高盛：全球債息雖升，料美元仍會下跌。
●畢馬威：去年亞太區金融科技投資904億元，創6年新低。
●新西蘭央行：如有需要，或在負利率下提供進一步刺激。
●比特幣跌穿4.7萬美元關，「女股神」ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)仍撐具潛力。
●香櫞獻計！GameStop收購電競博弈公司Esports Entertainmen轉型定可翻身。
●人行智囊：中國經濟今年增長率可達8至9%。
●人民幣中間價跌至6.4713；兌每百港元報83.63。
●大行報告：
-高盛將中國石油目標價上調至4.7元。
-大摩上調中芯國際評級至「增持」。
●傳強積金冀將滬深A股加入投資組合。
●財富管理顧問公司駿隆指，整體2月表現續樂觀，駿隆強積金綜合指數月內回報為正3.6%，年初至今正回報5.3%。全月強積金每人平均賺9,386元，本年至今累計回報13,729元。
●新春前樓市續向上，二手樓價指數升0.27%。