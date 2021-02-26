港股瀉逾千點失兩萬九　道期挫逾百點

美匯指數報90.44；港匯見7.7565；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4774；美元兌日圓報106.04；歐元企1.2134；英鎊報1.3923。金價跌至每安士1,760.3美元。油價跌1%，布油跌至65.37美元；紐油弱見62.75美元。道指期貨跌逾百點。

-金屬及水泥股急跌，江西銅曾瀉逾8%。

-中央「祝福」失靈？阿里巴巴股價跌逾4%。

-姚浩然：料恒指28,800點有支持，滙豐中長線值博。

-新股昭衍新藥收跌「潛水」首日掛牌，開市報148元，終以全日上市低位138元收報，較招股價151元跌8.6%，成交逾16億元。未扣手續費，每手帳面虧蝕1,300元。

-利率急升！澳洲央行購買30億澳元國債應對。

●美債息飆升衝擊股市，可轉債投資攻守兼備...

-高盛：全球債息雖升，料美元仍會下跌。

●畢馬威：去年亞太區金融科技投資904億元，創6年新低。

●新西蘭央行：如有需要，或在負利率下提供進一步刺激。

●比特幣跌穿4.7萬美元關，「女股神」ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)仍撐具潛力。

●香櫞獻計！GameStop收購電競博弈公司Esports Entertainmen轉型定可翻身。

●人行智囊：中國經濟今年增長率可達8至9%。

●人民幣中間價跌至6.4713；兌每百港元報83.63。

●大行報告：

-高盛將中國石油目標價上調至4.7元。

-大摩上調中芯國際評級至「增持」。

●傳強積金冀將滬深A股加入投資組合。

●財富管理顧問公司駿隆指，整體2月表現續樂觀，駿隆強積金綜合指數月內回報為正3.6%，年初至今正回報5.3%。全月強積金每人平均賺9,386元，本年至今累計回報13,729元。

●新春前樓市續向上，二手樓價指數升0.27%。