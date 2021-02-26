Beyond Meat與麥當勞百勝合作　股價盤後勁升

美國生產素食漢堡及香腸的廠商Beyond Meat的股價盤後交易大升7%，因該公司宣布，與全球兩大速食連鎖餐廳麥當勞(McDonald's)及Taco Bell母公司百勝集團(Yum! Brand)簽下全球戰略協議，彌補了上季銷售不如市場預期的壞消息。

由於近年來迅猛擴張，Beyond Meat成為華爾街關注的目標；但疫情打擊餐廳的增長、超市走道間競爭激烈而民眾不再搶購囤貨，該公司現在轉向與大品牌締結合作關係，上個月剛宣布和百事集團(Pepsi)合作開發植物性飲品和零售。

根據與麥當勞的3年協議，Beyond Meat將是「優先供應商」，為麥當勞在全球指定地點試賣的素漢堡McPlant提供內餡素肉。這擴大了雙方自前年來來緩慢建立的夥伴關係，當時麥當勞選擇先在加拿大部分地點試賣Beyond Meat素食漢堡。試賣去年結束，投資者還擔心Beyond Meat會失去來自麥當勞的潛在業務。兩家公司並將「共同鑽研其他素食餐點」，包括雞肉、豬肉和蛋的植物性替代品。

此外，Beyond Meat未來幾年也將為百勝旗下KFC、必勝客和Taco Bell，研製獨家植物蛋白產品，惟兩份策略合作協議均未披露財務條款。