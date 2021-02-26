外賣股DoorDash虧損大增　盤後股價重挫逾12%

美國外送服務公司DoorDash公布上市以來的第一份財報，上季營收優於市場預期，但虧損意外暴增，故見其盤後股價重挫逾12%，報146.25美元。

去年底以獨角獸之姿風光上市的DoorDash公布，去年第四季營收較前一年同期大幅增長226%，為9.7億美元，優於市場預期的9.38億美元。該股去年12月在紐約證券交易所掛牌首日大漲逾85%，市值衝上602億美元，但目前其股票市值已經跌至530億美元，跌破上市首日身價。

該股2020年第四季GAAP(未經調整)淨虧損3.12億美元，較前年淨虧損1.23億美元急升逾倍，主要是IPO相關成本與股票薪酬有關。若單計第四季，未經調整之每股虧損為2.67美元；季內總訂單額年增233%，達2.73億美元。

DoorDash表示，一旦美國控制住疫情，遍及美國的居家防疫令對公司的助益可能消失。該公司警告，今年的前景「仍具高度不確定性」，但基於「新冠疫苖成功普及」的假設，該公司仍然提供一些指引，預測第一季經調整後之EBITDA(除息稅折舊與攤銷前盈利)將介於0至4,500萬美元，而今年全年EBITDA估計將介於0至2億美元。