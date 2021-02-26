和記電訊去年溢利下跌16%　末期息5.21仙

和電稱，2020年下半年利率普遍下降，拖累利息收入的跌幅，撇除利息收入下跌的影響，股東應佔溢利較去年上升4%。

和電EBITDA 總額較去年上升1%。該企稱，疫情下漫遊服務收益因全球旅遊限制而下跌 50%，本地服務收益則按年微升1%，主要受惠於市場對企業解決方案需求激增。

截至2020年底，和電於香港及澳門的客戶總人數約為330萬名，年內減少40萬名，有關跌幅主要由於較多澳門非活躍預繳客戶在實名登記規例實施後終止服務所致。

本地後繳淨ARPU上升6%至153元，主要是由企業分部貢獻的增長所帶動。而整體後繳淨ARPU則按年減少4%，至171元。

資本開支方面，物業、設施及設備相關資本開支增加18%至5.93億元，主要用於發展5G網絡，並預計來年用於發展5G的開支將持續增加。