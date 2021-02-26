美聯獲委為中山大信‧活力城特約代理　並於沙田設大型展覽廳

【營業資訊】大灣區城市群聯繫緊密，隨着鐵路及基建愈趨成熟，各地樓盤吸引不少港人投資或自用。美聯物業瞄準商機，設立大灣區專責銷售團隊，更獲大信置業委託為旗下中山項目大信‧活力城的特約代理，並於沙田石門設立大型展覽廳。

今日（26日）邀請到大信置業香港策劃部總經理尤子康、大信‧活力城市場拓展經理林太洋，以及項目形象大使Maria Cordero，聯同美聯物業住宅部行政總裁布少明、營運總監張子存，與營業董事曾慶聲及高級區域營業董事余永泰等一同出席展覽廳開幕儀式。

美聯布少明表示，對於是次獲委任為大信‧活力城的特約代理，深感榮幸。大灣區物業向來深受港人青睞，該行設立專責團隊，冀進一步拓展業務版圖，是次項目以打造創新及高端的康養家園為重，配合全方位醫療及護養設施，相信對退休人士及長者等尤其吸引。隨着灣區各地互聯互通，港珠澳大橋、屯赤隧道等基建落成，深中通道亦有望於未來開通，中山樓市升值潛力可期。

隨着疫情緩和，疫苗陸續接種，本港大市氣氛向好，市場憧憬恢復通關，大灣區物業成為理想的資金落腳點。根據美聯物業全國研究中心綜合資料顯示，去年中山一手住宅平均成交價為每方米約13,842元人民幣，2019年同期為每方米約12,601元，按年增近一成。而對比佛山、珠海及深圳等港人熱門置業地區，每方米由約1.6萬元至5.6萬元不等，中山的樓盤有較大升值空間，入場門檻亦較相宜。

該行張子存稱，大信‧活力城（沙溪店）位處中山市沙溪鎮翠景南路1號，設有1座，共提供489伙，單位建築面積約31至112方米，公寓提供開放式至兩房戶單位，並設有特色花園戶，選擇多元化。是次美聯於沙田石門設置的大型展銷廳，場內設有樓盤模型，並會安排專業團隊協助及提供樓盤資訊。

大信‧活力城坐落在中山沙溪區，基座設有大型商場，配以一站式公寓、會所及醫療中心設備，迎合鍾情舒適便利居住環境，以及配套多元化的港人，發展商將為買家安排於本港辦理買賣手續。