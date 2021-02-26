收租好過做定期！西灣河業主享40厘租金回報

低息環境持續，買樓收租回報已超銀行「定期」，西灣河更有長情收租業主，剛以每月2.8萬元租出海景三房單位，持貨近33年，租金回報率達40厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣逸華閣中層H室，實用面積約799方呎，套三房連露台間隔，擁有全維港海景，獲外區租客斥28,000元承接，實用呎租約35元，業主早於1988年7月僅以約83萬元購入，若以目前租金計算，租金回報率高約40厘。

●北角萬德閣B座低層2室，實用面積717方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,280萬元承接，實用呎價17,852元，原業主於2011年4月以775萬元購入自住，持貨近10年帳面獲利505萬元，單位期內升值約65%。

●北角鴻安大廈中層C室，實用面積849方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,100萬元承接，實用呎價12,956元，原業主於2010年10月購入，當時作價650萬元，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利450萬元，單位期內升值約69%。

●西半山嘉利大廈中層C室，實用面積262方呎，一房間隔，以490萬元易手，實用呎價18,702元，新買家屬於用家，原業主於2015年以396萬元買入，持貨6年帳面獲利94萬元，單位升值約24%。

●南區貝沙灣4期5座低層A室，實用面積約1,798方呎，四房雙套房間隔，連車位，望海景，日前以6,250萬元沽出，實用呎價約34,761元，屋苑2月錄約5宗二手買賣，現時約有278個單位放售，入場費由1,220萬元起。

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九龍區

●將軍澳居屋寶明苑A座高層2室，實用面積424方呎，兩房間隔，望內園景，去年11月放盤，未補價第二市場叫價480萬元，累減50萬元，減幅達10%，獲區外綠表買家以430萬元承接，實用呎價10,142元。

●將軍澳清水灣半島6座高層E室，向西望遠山景，兩房間隔，實用面積約524方呎，以780萬元放盤7個月後，獲外區客接洽，議價後輕微減價12萬元，以約768萬元成交，實用呎價約19,084元，新買家為首置客，睇樓2次後入市自住。

●將軍澳THE PARKSIDE第2A座低層B室，實用面積約398方呎，一房間隔，以730萬元沽出，實用呎價約18,342元，項目2月錄約2宗二手買賣，現時有約40個單位放售，最低入場費由750萬元起。

●將軍澳城中駅2月暫錄約13宗買賣，平均實用呎價15,802元，項目8座低層B室，實用面積893方呎，套四房間隔，另設儲物房，現以1,345萬元成交，實用呎價15,062元。

●將軍澳海翩滙2月錄3宗二手買賣，較上月全月交投量少1宗，平均實用呎價上揚至17,145元，其中3座中層B室，實用面積521方呎，兩房間隔，去年12月開價920萬元，最終微減17萬元，以903萬元易手，實用呎價17,332元。

●將軍澳維景灣畔15座中層C室，實用面積約399方呎，一房間隔，今年2月初開始放售，業主原叫價750萬元，日前終以744萬元易手，減價6萬元或0.8%，實用呎價約18,647元，屋苑2月累錄約21宗二手買賣，平均實用呎價約17,200元。

●藍田滙景花園2月至今暫錄17宗成交，平均實用呎價15,340元，現時屋苑約有22個放盤，兩房入場價由800萬元起，近日成交包括7座高層A室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價828萬元，議價後以816萬元易手，實用呎價15,196元，新買家為同區分支家庭。

●旺角利奧坊‧曉岸2月暫錄9宗買賣，平均實用呎價22,751元，單位為1座高層E室，實用面積203方呎，開放式單位，最新獲上車客以465萬元承接，實用呎價22,906元，原業主於2016年7月以401萬元購入，現沽貨帳面獲利64萬元，單位4年間升值近16%。

●奧運站帝柏海灣1座中層A室，實用面積759方呎，套三房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價23,847元，原業主於2008年1月以860萬元購入，持貨13年多至今沽售，帳面獲利950萬元，單位期內升值約1.1倍。

●長沙灣喜漾2座低層D室兩房單位，實用面積約497方呎，於財案公布後以870萬元放盤，即獲外區客洽詢，最終減價10萬元，以860萬元售出，實用呎價約17,304元，新買家為區內首置客，睇樓1次即決定承接。

●長沙灣泓景臺2座中層B室，套三房間隔，實用面積約682方呎，以約27,000元放租1個月後，減價1,500元，以25,500元租出，實用呎租約37.4元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣海珀高層B室，實用面積283方呎，開放式間隔，吸引區內客承租，每月租金14,000元，實用呎租約49.5元，業主於2020年10月斥資619萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.7厘。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街55號低層C室，實用面積約664方呎，三房間隔，日前以886.8萬元易主，實用呎價約13,355元，新買家為外區客，屋苑2月暫累錄約26宗二手買賣，平均實用呎價約13,331元，現時約有446個放盤，入場費由580萬元起。

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街27號中層C室，實用面積602方呎，兩房間隔，由遺產承辦人放售，原先開價790萬元，放盤僅2天即以765萬元沽出，實用呎價12,708元，新買家為上車客。

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新界區

●西貢金豪花園單號村屋上複式戶，三房間隔，享山景，原先開價1,280萬元，終獲買家以1,200萬元承接，原業主為外籍人士，於2013年8月購入上址，當時作價745萬元，持貨逾7年至今沽售，帳面獲利455萬元，單位期內升值約61%。

●馬鞍山銀湖‧天峰5座高層G室，實用面積696方呎，三房兩廳間隔，望園景，放盤1個月，獲買家「零議價」1,100萬元承接，實用呎價15,805元，原業主於2018年3月購入，當時作價950萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利150萬元，單位期內升值近16%。

●馬鞍山曉峯灣畔5座低層A室，實用面積646方呎，三房間隔，放盤時叫價960萬元，終獲買家以948萬元承接，實用呎價14,675元，原業主於2002年5月購入上址，當時作價260萬元，持貨近19年至今沽售，帳面獲利688萬元，單位期內升值逾2.6倍。

●馬鞍山新港城2月錄約12宗買賣，包括H座中層1室，實用面積519方呎，三房間隔，以818萬元易手，實用呎價15,761元，原業主於2012年以410萬元購入，持貨9年帳面獲利408萬元離場，單位升值約99.5%。

●大圍金獅花園A座中層2室，實用面積285方呎，兩房間隔，日前以498萬元易手，實用呎價17,474元，原業主則於2009年以130萬元購入，持貨12年沽出帳面獲利約368萬元離場，單位升值2.8倍。

●沙田偉華中心2座中層G室，實用面積297方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用呎價18,519元，原業主於2010年以210萬元入市上址，持貨11年帳面獲利約340萬元離場，升值約1.6倍。

●沙田欣廷軒2座低層G室，實用面積414方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價750萬元，以720萬元沽售，實用呎價17,391元，原業主於2008年9月購入上述單位，當時作價245萬元，持貨12年多帳面獲利475萬元，單位期內升值逾1.9倍。

●粉嶺中心2月暫錄約4宗買賣，包括A座低層2室，實用面積535方呎，三房間隔，議價後以638萬元獲承接，實用呎價11,925元，原業主於2015年以475萬元購入，持貨約6年帳面獲利約163萬元離場，單位升值約34%。

●元朗溱柏10座低層G室，實用面積307方呎，開放式間隔，叫價438萬元，新財案公布後，即獲投資者洽購，微減5萬元，隨即以433萬元成交，實用呎價14,104元，同類單位市值月租約10,000至11,000元水平，料上址租金回報約3厘。

●屯門居屋兆禧苑D座中層7室，實用面積415方呎，兩房間隔，叫價480萬元，減價14.5萬元或3%，於已補價自由市場以465.5萬元沽出，實用呎價11,217元，新買家為區內業主，低息環境持續，看好樓市前景，遂增持物業收租，料上址租金回報約3厘。

●屯門新屯門中心10座高層G室，實用面積455方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內客垂青，加上業主會於租期前局部翻新單位，並減租500元，上述租客決定10,500元即睇即租，實用呎租23.1元，如以現時同類型單位銀行估值約521.5萬元，租金回報率約2.4厘。

●屯門新屯門中心5座低層H室，實用面積597方呎，區外首置客見原業主增加議幅，減價20萬元，而且該區受惠屯赤隧道通車，未來亦有西鐵屯門南延線，遂決定以600萬元購入自用，實用呎價10,050元。

●屯門豫豐花園8座高層B室，實用面積594方呎，三房間隔，叫價650萬元，零議價沽出，實用呎價10,943元，新買家為上車客，眼見樓市交投暢旺，怕遲買會貴，於是加速入市，而單位亦有裝修，故零議價仍願意承接。

●屯門居屋富健花園4座低層F室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內綠表客垂青，見屋苑樓齡較新，能承做較高成數按揭，原業主亦因有意換樓而提供了議價空間，於未補價第二市場以398萬元購入，實用呎價8,223元。

●屯門市廣場2月暫錄約9宗租務成交，其中3座中層G室，實用面積349方呎，兩房間隔，叫價約13,000元放租逾1個月，雙方議價後終以12,200元月租出，實用呎租約35元，業主於2010年9月份以約198萬元購入，現享租金回報約7.4%。

●荃灣海之戀．愛炫美5C座中層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，以1,080萬元沽出，實用呎價約20,074元，原業主於2017年8月以約855.9萬元購入，持貨約3年帳面獲利約224.1萬元，物業升值約26%，同座D室單位現時約有3個放盤，入場費由1,200萬元起。

●荃灣海之戀3B座低層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，享海景，早前開價約1,020萬元放售，吸引區內首置客承接，雙方議價後，終以1,000萬元成交，實用呎價約18,868元，原業主於2017年8月份以約863.5萬元購入，轉手帳面獲利約136.5萬元，升值約15.8%。

●青衣翠怡花園2座低層A室，實用面積約442方呎，兩房間隔，望內園景，去年11月開始放盤，原叫價650萬元，經議價後減價30萬元或約4.6%，至近日以620萬元沽出，實用呎價約14,027元，屋苑本月錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約15,017元。