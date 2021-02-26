10大屋苑價升量跌　嘉湖呎售漲3.8%最多

樓市「小陽春」似乎僅得一手樓受惠！受農曆新年長假期影響，本月10大屋苑二手交投量較上月少，但呎價向上。中原表示，2月份截至周五為止，該批項目合共只錄約270宗買賣，較1月全月少約29.1%，惟佔8成的平均實用呎價都較上月底為高，其中以天水圍嘉湖山莊升幅達約3.8%最多。

該行伍耀祖稱，上述屋苑本月暫錄43宗買賣，較1月全月少34%，但平均呎價回升至11,048元。市場消息稱，該盤翠湖居3座一個中層單位，實用面積約448方呎，市傳售558萬元，呎價約12,455元，屬近月兩房戶高位。

中原柯勇亦指出，將軍澳新都城2月暫錄約28宗買賣，與上月全月相同，期內平均呎價則漲約2.5%至約16,814元。隨着疫情減退，睇樓量活躍，料計及周末交投，成交量有機會突破上月。至於東涌映灣園及鰂魚涌太古城平均呎價，同期分別升約2.2%及2.1%。

不過，沙田第一城本月成交量減少約58.2%最多，暫錄約23宗，平均呎價亦跌1.5%至17,015元。消息稱，該項目24座極低層細三房單位，實用面積約447方呎，月初叫價650萬元，減至595萬元沽，呎價約13,311元。做價僅屬兩房戶早前高位，貼近2019年初價位。

此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周回升約0.27%至176.58點，而大型屋苑領先指數同期報179.84點，漲幅達0.81%為11周以來最大。分區方面，九龍區按周升2.64%至173.23點。